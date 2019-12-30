KADINA ŞİDDETİN KİTABINI YAZDI

Canan Tan, “Issız Kadınlar Sokağı” adlı yeni kitabında taciz, tecavüz ve şiddet mağduru 20 kadının hikâyesini yazdı.

Kitaptakilerin hepsi erkeklerin hayatı zehir ettiği kadınlar… Aralarında “kadına şiddet” haberlerinden tanıdıklarımız var…

Tan’ın kitabındaki ilk öykünün adı “Çığlık”, yazdıkları ise şunlar:

“Sesimizi duyan var mı?

Ya son nefesini verirken, ‘Ölmek istemiyorum!’ diye haykıran, geride ömür boyu ana kokusunun hasretini çekecek ve yaşadığı dehşeti asla unutamayacak bir evlat bırakan Emine’nin çığlığı.

Annesiyle beraber ruhunu da mezara gömen o çocuğun, ‘Ne olur anne ölme!’ derken yaşadığı çaresizliğini yüreğinde hissetmeyeniniz oldu mu?

Suçluyuz hepimiz! Alıştırıldık, tepkisizleştirildik, kanıksadık, korktuk, sindirildik.

Af Örgütü’nün raporuna göre Türkiye’de kadın dövülüyor, aşağılanıyor, tecavüze uğruyor. Ailesinin eş adayını istemeyen kadın dayak yiyor, hatta öldürülüyor. Töre cinayetlerine intihar süsü veriliyor ve aileler bunu gizliyor.

‘O eve beyaz gelinlikle girdin, beyaz kefenle çıkarsın’ diyorlar.

‘Kocan; sever de, döver de.”

‘Yaşarsan kocanın, ölürsen toprağın.’

Aile, ana, baba, kardeşler hepsi aynı kafada.

…

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri öylesine yoğun yaşanıyor ki, birinin etkisinden kurtulamadan, diğeriyle dağlanıyor yüreğimiz.”

Canan Tan’ın kitabında yer verdiği 20 kadından Emine Bulut’a dair yazdıklarından bir özetti bu.

“Issız Kadınlar Sokağı”nı bitirdikten sonra, ben kitap okurken neler olmuş dünyada diye internete girince karşıma çıkan ilk habere bakar mısınız?

“Eşini boğarak öldüren koca: Öldürmek istesem bıçak kullanırdım.”

TARKAN’IN SINGLE’I NE ZAMAN ÇIKACAK?

“Bir Megastar Tarkan” kitabımda ve yazılarımda örnekleriyle dile getirdiğim için gönül rahatlığıyla iddia ediyorum: Müzik dünyasında; işine titizlenme ve mükemmeliyetçilikte Tarkan’ın üstüne sanatçı tanımam.

DMC Müzik’in 2019 planları arasında yeni bir Tarkan single/albümü vardı. Yıl bitti, single/albüm gelmedi.

Mükemmelliyetçiliği yüzünden albümlerinin çıkış tarihi sürekli ertelenen Tarkan’ın hayranlarından biri dayanamayıp, DMC Genel Müdürü Samsun Demir’e şu twiti attı:

“Tarkan’ın yeni single’ı ne zaman çıkacak? Lütfen cevap ver.”

Samsun Demir’in Tarkan fanatiğine yanıtı şu oldu:

“Tam tarihini bilmiyorum, ama ben de sizin gibi çok geç olmasın diyorum.”

‘ATİYE’YE DAMGA VURAN SAHNELER!

Netflix’in 27 Aralık’ta yayınladığı “Atiye” dizisinden medyaya yansıyan haber Beren Saat’le Metin Akdülger’in sevişme sahneleri oldu.

Diziye adını veren “Atiye”nin (Beren Saat) Göbeklitepe’den Nemrut’a uzanan gizemli yolculuğunu anlatan yapımdan medyanın yaptığı ikinci haber şu:

“Atiye dizisinde Metin Akdülger ile yasak aşk yaşayan Melisa Şenolsun’un sevişme sahneleri sosyal medyada gündem oldu.”

Puhu TV’nin “Fi”yi yayınladığı dönemdeki gibi, Netflix’in ikinci Türk orijinal dizisinin “sevişme sahneleri”yle medyada ön plana çıkması “tamamen tesadüf” mü? Yoksa bu; internet televizyonuna daha çok abone çekme taktiğinin planlı bir parçası mı?

GÜNÜN SÖZÜ

“Yarını iyileştirmenin tek yolu, bugün neyi yanlış yaptığını bilmektir.” (Robin Sharma)