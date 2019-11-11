MUSTAFA SANDAL’DAN OTOBİYOGRAFİ KİTABI

Müzik dünyasının YouTube yıldızlarından Zeynep Bastık’la düet şarkısı “Mod“la hayranlarını sevindiren Mustafa Sandal, 11 Ocak’ta sevenleri için bir sürpriz daha yapacak.

Sanat hayatında 25 yılı dolduran Mustafa Sandal, yazdığı otobiyografi kitabını 11 Ocak 2020’de çıkaracak. Sandal, “11 Ocak 2020’de Doğan Egmond’tan çıkacak kitabımda çocukluğumdan bugüne yaşadığım ve önemsediğim her şeyi yazdım“ dedi. Sandal, insanların hayatı ve anılarını okurken keyif alacakları “Beni Ağlatma“ kitabını, zaman içinde yenilemek ya da devam kitabı olarak çıkarmayı düşündüğünü söyledi.

TÜRKLERİN ATATÜRK SEVGİSİ

9 Kasım’da bir iş için Ankara’ya gittim. Sabah gidip, akşam döndüm. Bu vesileyle Atatürk’ün 81. Ölüm yıldönümünden bir gün önce de olsa Anıtkabir’i bir kez daha ziyaret ettim.

Bir günde 900 kilometre otomobil kullanmak yorucuydu, ama Anıtkabir’de gördüğüm manzara her şeye bedeldi.

Sabah Ataşehir’den yola çıktığımda saat 06.30’du. İstanbul Ankara yolunda araç trafiğinin izin verdiği ölçüde hız sabitleyiciyi devreye soktum. Radardan ceza yememek için en fazla 115 km hızla gidince ve iki kez mola verince Ankara’ya gidişim 11.50’yi buldu.

Öğleden sonra saat 16:00 gibi Anıtkabir’e gittim 10 Kasım’ın arifesinde Anıtkabir ana baba günüydü. Anıtkabir’deki insan seli; ölümünün üzerinden 81 yıl geçmesine rağmen insanımızın Atatürk’e olan sevgi ve saygısının resmiydi.

Demek ki neymiş?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yok edilmeye çalışıldıkça daha da büyüyen, unutturulmak istenince daha çok hatırlanan ölümsüz bir lider.

DELİ DUMRUL’ TESİSLERİ!

İstanbul’dan Ankara’ya giderken yolumuzun üstündeki ilk konaklama tesisinde kahvaltı molası verdim. Orhanlı’daki tesiste açık büfede kişi başı kahvaltı 75 lira...

Adapazarı Bolu arasındaki tesiste ise açık büfede kişi başı kahvaltı 42 lira...

Ankara’dan dönüşte ise mola yeri için Kartalkaya sapağını geçtikten sonraki tesisi mecburen seçtim. Sonraki mola yeri 60 km ileride çünkü.

Orta boy bir tabakta kuzu haşlama 35, sebze yemekleri ise 25 lira. Izgara et fiyatları lüks restoranlar ayarında; 75 ile 100 lira arasında.

Self servisten kuru fasulye - pilav alıp, masalarına geçen müşteriler, “Bunlar pişmedi“ diye itiraz edince, kasiyer mutfaktan aşçıyı çağırdı.

Yüksek sesle, müşterilerin fasulye ve pilavın pişmediği şikâyetlerini ilettiği aşçı tezgâhın başına geçti. Başında bere, üstünde önlük, eldiveni hakgetire... Yakası, bağrı açık aşçı, şikâyet edilen kuru fasulye ve pilavdan numune alıp, mutfağa geçti. Sonra ne oldu bilmiyorum.

Paralı otoyol üstünde yiyecek içecek tesislerine ruhsat verenler, bu işletmeleri hiç denetlemez mi?

“Paralı otoyolu kullananlarda para çoktur” anlayışının kuru çayın üstüne yaptığı köprüden geçenden üç akçe, geçmeyenden dört akçe alan “Deli Dumrul”dan farkı ne? Üstelik “Deli Dumrul” efsane, anlattıklarım gerçek.

GÜNÜN SÖZÜ

“Yeni yapraklar çıkabilsin deyi eski yaprakları temizler hüzün. Üzülme, sonbahar serttir, ama sonu aydınlıktır.” (Mevlana)