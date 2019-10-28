PROTESTO ÖDÜLLERİNE ‘ALTIN PORTAKAL’ ONAYI

Menderes Türel, ikinci kez Antalya’ya Belediye Başkanı seçildiğinde sinema dünyasında olay yaratan iki karar aldı.

Bunlardan biri, “Her festival, yapıldığı şehirle anılır” gerekçesiyle “Antalya Altın Portakal”ın adı “Antalya Film Festivali” olacak kararıydı. Türel’in tartışma yaratan diğer kararı ise “Ulusal Film Yarışması”nı, “Uluslararası”nın içinde almasıydı.

“Bu karar, ulusal sinemaya vurulmuş darbedir” diyen sinemacılar, 2017 ve 2018 yıllarında yarışmayı protesto edip Antalya’ya film göndermedi.

54’üncü ve 55’inci “Antalya Film Festivali”ne gitmeyen sinemacılar, iki yıl İstanbul’da alternatif “Ulusal Film Yarışması” düzenledi. Sinemacılar, jürinin branşlarında “En iyi” seçtiklerini ödüllendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Muhittin Böcek, eski başkan Menderes Türel’in iptal ettiği “Ulusal Film Yarışması’na devam” kararı alınca Antalya’yı protesto eden sinemacılarla yeni bir sayfa açtı.

Böcek yönetiminin aldığı karar uyarınca, 2017 ve 2018’de İstanbul’daki alternatif “Ulusal Film Yarışması”nda jürinin “En İyi” seçtiklerine bu yıl Antalya’da “Altın Portakal Ödülü” verilecek. Ödüller; “Altın Portakal Film Festivali”nden kazanılmış gibi kayıtlarına girecek.

Sinemacıların protesto ettikleri Antalya’daki festivalle eş zamanlı İstanbul’da verdikleri ödüllere “Altın Portakal” tescili, festivaller tarihine girecek ilginç bir karar.

ESRA EROL’DAKİ YALAN MAKİNESİ

ATV’de Esra Erol’un canlı yayınını izleyen, konu hakkındaki haberleri okuyup, videoyu seyreden herkesin “Yok artık” dediği bir vaka bu.

Atalarımız boşuna mı “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” dedi?

“Yalan Rüzgârı” senaristlerinin bile aklına gelmeyecek yalanlarla yıllarca birçok insanı kandıran kadının oyunu da, Esra Erol’un programında sona erdi.

Çünkü kadını tanıyanlar konuştu, program ekibi dedektif gibi çalıştı ve “Yalan makinesi”nin bütün foyalarını gözler önüne serdi.

Neler mi onlar?

“29 yaşındayım” diyen kadın, 45 yaşında çıktı.

Herkese kendini farklı isimlerle tanıttı, kimilerine “Doktor” olduğunu söyledi.

“Hiç evlenmedim, çocuğum yok” dedi, Esra Erol’un ekibi biri halen süren iki evlilik yaptığını, 17 ve 25 yaşlarında iki oğlu olduğunu belgeledi.

Evli olmasına rağmen sevgilisini “Bekârım” diye kandıran kadının asıl bombası ise şu:

Nikâhlı eşini, sevgilisine, “Akrabam” diye tanıtıp, sekiz ay ikisiyle aynı evde yaşayan kadın, kız kardeşini bile yalanlarıyla kandırdı.

Söyledikleri ve yaptıklarıyla insanları şoke eden kadın, kız kardeşine, “Yıllar sonra kavuştuğum babamızın ilk evliliğinden ağabeyimiz” diye tanıttı. Kız kardeşinin iki kızına, “Dayınız” diye eşinin elini öptürdü.

Bir kez daha anladık ki, hiçbir senaryo gerçekten daha ilginç değil.

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı.” (Sabahattin Ali)