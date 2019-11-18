TÜRKLER, NETFLIX’İ MOBİLDEN İZLİYOR

Yıllardır Türkiye’de ne kadar abonesi olduğu konusunda ser verip sır vermeyen Netflix, istediği rakama ulaşmış olacak ki ilk kez rakam verdi.

Yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki Netflix abonesi 1.5 milyonu geçti.

Açıklamada Türklerin Netflix yayınlarını hangi cihazlardan izlediğine dair veri yoktu. Netflix Türkiye yetkililerinden bu detayları istedim. Aldığım yanıt şu:

“Türkiye’deki üyelerimiz, yayınlarımızı en çok akıllı televizyonlar üzerinden izlemeyi tercih ediyor. İkinci sırada akıllı telefonlar, üçüncü sırada ise dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar var. Bu üçlüyü tabletler ve oyun konsolları takip ediyor.”

Türkiye’nin de bağlı olduğu Netflix Amsterdam yöneticisi Yasemin Yener’den aldığım bilgiler arasında Türklerin, cep telefonlarıyla televizyon yayını izleme konusunda birçok ülkeyi geride bıraktığı da var. Yener’in bu konuda söyledikleri şunlar:

“Akıllı telefonlar üzerinden Netflix izleme oranımız ABD’den veya Avrupa kıtasındaki diğer büyük ülkelerden çok daha yüksek. Bunun sebeplerinden biri, toplu taşımada epey çok vakit geçirmemiz. İzlenme verileri üyelerimizin yüzde 77’si yalnızca evde değil toplu taşımada veya seyahat halindeyken de Netflix izlediğini söylüyor. Başka bir deyişle üyelerimiz sevdikleri yapımlara kendilerini kaptırıyor ve hareket halindeyken de devamını izlemek ve dizi maratonunu sürdürmek için mobil cihazlara yöneliyor.”

YAŞARKEN IŞIĞI KAPAT UYU, ÖLÜNCE IŞIKLAR İÇİNDE YAT!

Millet olarak insanlığın hizmetine sunup, ihraç ederek döviz kazandığımız icatlarımız yok. Ancak ilginç şeyler icat etme konusunda hiçbir millet elimize su dökemez.

Düne kadar Türkiye’de yaşayanların yüzde 98’inin Müslüman olduğunu biliyorduk. Optimar Araştırma Şirketi’nin 26 şehirde 3 bin 500 kişiyle yaptığı son araştırmaya göre Türkiye’deki Müslümanların oranı 89.5’e düştü. Durum böyle olsa bile, bize ait olmayan kültürlerdeki söylemlerin dilimize pelesenk olması ilginç.

Zuhal Olcay’ın katıldığı Youtube kanalı Kutsal Motor’da kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıt, yabancısı olduğumuz kültürleri nasıl da benimseyip, dilimize doladığımızın kanıtı. “Cenazenizde ne çalsın?“ sorusuna Olcay’ın

verdiği yanıt şu:

“Pervane şarkısını çalmayın da ne çalarsanız çalın. Bir de ‘Işıklarla uyusun’ demeyin. Şu kadar bile ışık sevmem. İnsan ışıklarda uyuyamaz ki. ‘Işıklara yürüsün’müş, niye yürüyeceğim, yatacağım!”

İçine düştüğümüz yaman çelişkiyi gözler önüne seren Zuhal Olcay’ın bu açıklaması üzerine yapılan haberlerdeki şu cümleye dikkat:

“26 Şubat’ta Zorlu PSM’de vereceği konsere hazırlanan Zuhal Olcay…”

Şaka gibi…

Zuhal Olcay, şarkıcı olarak sahneye ilk kez mi çıkacak ki, Şubat’ın sonundaki konserine dört ay önceden hazırlansın?

Zuhal Olcay, 26 Şubat’ta “Evita” gibi yeni bir efsane müzikalle sahneye çıkacak da benim mi haberim yok?

GÜNÜN SÖZÜ

“Aşk; ulaşamayacağın birini abartarak, onun kafandaki ideal kişi olduğunu sanarak tutkuyla bağlanmaktır.” (Ahmet Ümit)