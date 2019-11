YALAN HABERLER ÇAĞI!

Beylikdüzü TÜYAP’taki 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Uluslararası Yayıncılar Birliği‘nin (IPA) Başkanı Hugo Setzer’i ağırladı. IPA Başkanı’nın fuardaki konuşmasında dikkat çektiği konulardan ikisi önemli. Setzer, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle garanti altına alınmasına rağmen Telif Hakları konusunda yaşanan sorunları şöyle anlattı.

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 27’nci maddesi, ‘Herkesin, yarattığı her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır’ der. Telif hakları, yazarların yeni eserler yazmalarına ve yayıncıların yeni eserlere yatırım yapmalarına olanak sağlayan yasal çerçevedir. Yaratıcılığı ve inovasyonu geliştirmek için en önemli araçtır ve 21’inci yüzyılın bilgi ekonomisi için esastır.

Fakat bugünlerde telif hakları tehdit altında. Büyük teknoloji firmaları tarafından organize bir saldırı var. Bunun sebebi, büyük teknoloji firmalarının farklı bir iş modeli olması. Bu iş modeli, yazarların yazdığı ve yayıncıların erişilir kıldığı içerik üzerinden besleniyor fakat bunun için ödeme yapmak istemiyor.”

Dijital korsanlar!

Tarih boyunca insanoğlunun yüz karası işlerinden biri nedir?

Korsanlık…

Düne kadar denizlerde ya da karada, güç kullanarak insanların haklarını gasp edenler bugün aynı şeyi dijital dünyada yapıyor.

“Bilimsel gerçeklerin ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin inkâr edildiği zamanlar yaşıyoruz” diyen IPA Başkanı dijital dünyanın getirdiği bir başka tehlikeye ise şöyle dikkat çekti:

“Yayıncıların yüz yıllarca bilginin bekçileri olarak davranma sorumluluğu oldu, her yayıncı okuyucu kitlesi için diğer yayıncılarla rekabet ederken çeşitli kapıları açtı ve kapadı. Her kapıdan gerçeğin çeşitli ve bazen aykırı versiyonları geçti. Oysaki, Franklin Foer’in ‘World withoutmind’ (Akılsız Dünya) kitabında söylediği üzere, Amazon’un gelecek vizyonunda sadece tek kapı var: Onlarınki.

1638’de House of Elzevir, Engizisyon’un yazıları üzerindeki yasağına rağmen Galileo’nun son eserini yayınladı. Yaklaşık 400 yıl sonra, The Guardian gazetesi, YouTube videolarından dolayı Dünya’nın düz olduğu teorisine inananların artmakta olduğuna dair bir çalışmayı haber yaptı. Bu yalan haberler çağında, bizim rolümüz her zamandakinden daha önemli.”

HABER KANALINA YAKIŞMAYAN HATA

2 Kasım Cumartesi sabahı NTV’de spor spikeri, “Yarın evinde Göztepe’yi ağırlayacak Trabzonspor” deyince şaşırdım. Çünkü Trabzonspor Göztepe maçını 2 Kasım 17:30’da bildiğim için cumartesi planımı ona göre yapmıştım.

Ya NTV’nin verdiği haber ya da benim bilgim yanlıştı.

Fikstüre bir daha bakınca ortaya çıktı ki yanlış NTV’de.

Belli ki NTV yöneticileri, cuma akşamına göre hazırladıkları haberleri cumartesi sabahı, hiçbir düzeltme yapmadan ekrana verdi. Cuma gününün haber bantlarını gözden geçirip, gerekli düzeltmeleri yapmadan ekrana vermek, seyirciye saygısızlık.

GÜNÜN SÖZÜ

“Kötüler kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar.” (Şirazi)