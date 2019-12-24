YÜKSEK BÜTÇELİ DİZİ ‘BABİL’İN SERÜVENİ!

Sıkça olmasa da bir dizinin başlamadan kanal değiştirmesi aşina bir durum. Pay TV için çekilen bir projenin başlamadan açık kanala geçmesi, hafızam beni yanıltmıyorsa ilk kez oldu. Bu yapımın ekim ayında Cannes’daki TV fuarı MIPCOM’da, beIN Media Group ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly tarafından şu iddialı demeçle kamuoyuna duyurulan ‘Babil’ olması enteresan:

“Amacımız, eğlence içeriğinde dünyanın önde gelenlerinden biri olmak ve ‘Babil’ dizisi, bu amaca ulaşmak için olağanüstü kaliteli projeler ortaya çıkarabileceğimizin bir göstergesi. Önümüzdeki yıl içinde hayata geçireceğimiz orijinal Türk dizileriyle sektörümüze ve dünyadaki tüm izleyicilerimize heyecan verici bir dönem yaşatacağız.”

Güçlü bir kadro

beIN Media Group, halen Digiturk’ün sitesinde duran bu iddiadan mı vazgeçti yoksa ‘Babil’ konusunda Ay Yapım’la anlaşmazlığa mı düştü?

Sebebini bilmiyorum, ama sonuç ortada.

Ay Yapım, diziyi Star TV’ye verdi, kanal da “Yakında” diye tanıtımlarını dönmeye başladı.

Yapıma dair bir başka gerçek de şu: Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryosunu yazdığı, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi ünlülerin oynadığı dizi, her bölümü 90 dakika olacak şekilde çekiliyordu. Digiturk, 13 bölümü tamamlandıktan sonra ‘Babil’i yayınlayacaktı.

Rakipleri prime time kuşağını tek diziyle kapatırken Star TV’nin ‘yüksek bütçeli’ ‘Babil’i 1.5 saatlik bölümler olarak yayınlaması olanaksız.

Hayaller ve gerçek

‘Yerli diziler yersiz uzun’ konusu daha yeni Üsküdar

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği ‘Dizi Sektörünün Geleceği’ panelinde gündeme geldi. Yapımcı Faruk Turgut, gelinen noktada özel kanalların prime time kuşağında eskiye dönüş ihtimalinin yüzde 0 olduğunu söyledi.

Hal böyle olunca ne kalıyor geriye?

Star TV, tanıtımlarına başladığı ‘Babil’e, rakiplerinin yaptığı gibi yayınladığı günün prime time kuşağını teslim edecek. Olan yine proje ekibine olacak. ‘Babil’e başladıklarında, “Oh be; nihayet 90 dakikalık dizi çekeceğiz” diyen ekip, Pay TV’den açık kanala geçmenin faturasını daha çok çalışarak ödeyecek.

ATİLLA DORSAY’IN VEFASI

Atilla Dorsay, ‘Sinema Hazineleri: 50 Unutulmaz Film Daha’ adlı bir kitap çıkardı. Eserde, adından da anlaşılacağı gibi sinema tarihinin efsane filmleri var. Benim için kitabı özel kılan şey, Dorsay’ın vefası. Dorsay, girişinde “Bu kitap yakın zamanda en acı biçimde vefat eden sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan’a ve iki kez kalbi durarak, ölümlerden dönen sinema adamı Sadi Çilingir’e adanmıştır” diye yazdı.

İKİ ÜNLÜDEN ÇOCUK KİTABI

Çocuklar için ‘Jupi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı’ adlı resimli bir masal yayını çıkaran Gupse Özay’ın yolundan giden ikinci ünlü, Ceyda Düvenci oldu. İki oyuncunun resimli çocuk hikayeleri, Doğan Egmont’tan çıktı.

Özay’ın yazdığı yedi yaşındaki Jüpi’nin maceralarını Dilek Altıntaş Birben, Düvenci’nin öykü kahramanları Melisa ile köpeği Maki’yi ise Müjde Başkale resimledi. Her birinin fiyatı 27 TL olan yayınları, miniklere ideal yılbaşı hediyesi arayışında olanlara tavsiye ederim. Özay’ın kahramanlarını resimleyen Birben’in çalışmalarını çok başarılı bulduğumu da vurgulamadan geçemeyeceğim.

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruştadır.” (Toltsoy)