Eğlenceli şehir

2020’nin ilk günündeyiz. Yeni umutlar yüklendik, tazelendik, eğlendik.

Bayram seyran, Hıdrellez, yılbaşı... Özel günler eğlenmenin vesilesidir İzmir için. İzmir; eğlenmeyi, sevinmeyi sever. Levanten dünyanın merkez şehri olduğu dönemlerde İzmir eğlenceleri bir efsanedir. ‘Küçük Paris’ adıyla anılır...

Partilerin, kıyafet balolarının ve yıl boyunca konuşulan şaşaalı Noel eğlencelerinin, Avrupa’daki benzerlerinden aşağı kalır yanı yoktur o dönemlerde. Balo salonlarının pırıl pırıl süslenip Avrupa’dan müzik gruplarının getirildiğini, İzmir’le ilgili tarihsel kayıtlarda görebilirsiniz.

Sevgili dostum Bülent Şenocak, 19. yüzyılda İzmir’deki eğlence hayatını Levant’ın Yıldızı İzmir kitabında “Balolara davetlere katılmak, tiyatro ve gösterileri izlemek, gazino, kafe, bar ve restoranlara gitmek, Marina’da ve batı tarzı alışveriş imkanı sunan Frenk Sokağı’nda gezmek 19. yüzyılın yaygın sosyal aktiviteleri arasında yer alıyordu” şeklinde anlatır.

Kimler geldi, kimler geçti

Gezgin François Herve, 18. yüzyıl Bornova’sını “Öyle sanıyorum ki Bornova’da eğer bir hastalık nedeniyle yerinden kımıldayamaz durumda değilse, kimse, hiçbir aile geceleri yalnız kalmamaktadır. Ya misafirleri olur, evde parti verirler, ya da bir başkasına, komşularına giderler” sözleriyle tasvir eder.

Kurtuluş ve büyük yangının ardından gelen süreçte de her ne kadar bir miktar yapısal değişikliğe uğramış olsa bile İzmir hep eğlenmesini bilen bir şehir oldu. Barlar, kafe şantanlar, eğlenceli bahçeler, 1930’ların İzmir’inin unutulmazlarıdır. 1960’larda da çok sayıda yazlık ve kapalı sinema ve her akşam konserlerin verildiği çay bahçeleri, İzmirlilerin rağbet gösterdiği yerlerdi. Ve tabii ki 1990’lara kadar, özellikle fuar dönemlerinde her gün her gece dolup dolup boşalan gazinolar... Atalay Noyaner’in Akasyalar’ı, Ekici Över, Kavran’ların Göl Gazinosu, Fethi Işık’ın Kervansaray’ı, Çamlık Senar, Menekşe Çay Bahçesi, Mogambo, Kübana, Kordon’daki Palet Restaurant ve aklıma gelmeyen diğerleri...

Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan... Kimler geldi, kimler geçti o gazinolardan...

1980 ve 90’lardan sonra eğlence kültürümüz yeni yapılara büründü. Kordon’daki kafeler hep vardı ama Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Bornova Küçükpark gibi yerler, İzmir’in hâkim eğlence alanları oldu.

Neyse... Bugünlerin eğlencelerini de 20-30 yıl sonra başkaları anlatsın.

Umarım, yeni yıla eğlenerek girmişsinizdir ve hiçbir sevdiğiniz yanınızdan eksilmeden, sağlıkla ve güler yüzle 2020’yi de tamamlarsınız.