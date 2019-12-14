Ekranlar yenileniyor!

Eskiler, sürekli yaşanan ortamdan kaynaklanan bunalımları aşmak için değişimi çare görüp ‘Tebdil-i mekânda ferahlık vardır’ demişler… Her daim geçer akçe olan bu söz, yapımlarıyla bir türlü huzur bulamayıp sıkça değişime giden ekranlarımızın durumuyla da çokça uyumlu. Sürekli yeni bir iş karşımıza çıkarken, takip etmekte olduğumuz yapımlar birer birer finale gönderilmekte. Mesela… FOX’un şok edici ‘Kurşun’ finalinin ardından Star’ın ‘Sevgili Geçmiş’i büyük umutlarla çıktığı ekran yolculuğunu en kestirmeden noktaladı. Bana göre aşılması mümkün hataların kurbanı yapılan her iki yapıma da yazık oldu. Keza Show’daki uyarlamayı tüketen dizi halini alarak kendini aşağı çeken ‘Aşk Ağlatır’ da ekran yenileme merakının hedefinde… Ömrünü 16 bölümle sınırlayıp veda edecek maalesef. TRT 1’in sevilen dizilerinden olmayı başaran ‘Elimi Bırakma’ da sezon sonunu beklemeden 24 Aralık’taki 59. bölümle ekrandan ayrılacak.

Velhasıl eski yıl biterken dizi değişiminden ferahlık uman kanallar bir kez daha, yapımlarını yenileme yarışına girmiş haldeler. Biz de bu doğrultuda ekranların yenilenmesine katkıda bulunan işleri değerlendirip dikkat çekenlere göz atmak istedik. Bu yazının payına da yeni yılda karşımıza çıkacak olan iki dizi düştü… Rise of Empires: Ottoman ve Tutunamayanlar!

OSMANLI BELGESELİ NETFLİX’TE SES GETİRİR

Tarihi gerçeklerle kurmacayı harmanlayan ilginç belgesellere bünyesinde yer vererek milletlerin tarihine ışık tutan ve dünyaya tanıtımlarını kolaylaştıran Netflix, şimdi de Osmanlı tarihine damgasını vuran bir projeyi yapımları arasına katmak için gün sayıyor.

Rusya’nın son Çar’ının öyküsünü anlatan ‘The Last Czars’ gibi ses getiren belgesellerle yerele inip buradan dünyaya açılan Netflix’in bizdeki ilk yerel belgeseli olan ‘Rise of Empires: Ottoman’, Osmanlı tarihinde büyük bir önem arz eden Padişah Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ele alıp dünya tarihini şekillendiren önemli olaylardan sayılan İstanbul’un fethini işleyecek.

Peki, daha önce beyazperdede ve ekranlarımızda hayal kırıklığı şeklinde yüzünü gösteren Padişah Fatih Sultan Mehmet döneminin hakkı verilebilecek mi Netflix belgeselinde? Dönemin tarihi kişilikleri ve önemli olayları hak ettiği ciddiyetle sunulabilecek mi dünyaya? Bu sorulara cevap verebilmek için muhakkak ki işin tamamını görmek lazım. Ancak paylaşılan bilgiler dâhilinde de ön değerlendirme yapabiliriz bir nebze.

Şöyle ki; Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan belgesel dizi, altı bölümden oluşuyor. Bu gereksiz uzatmalara gidilmeden işin özüne inileceğinin göstergesi sayılabilir. Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen yapımın yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü Emre Şahin oturuyor. Yönetmenin Amerika’daki ödül performansına bakınca burada da kaliteli bir iş çıkartacağını düşünmek yanlış olmaz. Ayrıca yapımcılığı, Karga Seven ile STX Entertainment tarafından ortaklaşa üstlenilen belgeselde rol alan oyuncular cephesinde de oldukça ilgi çekici bir kadro göze çarpıyor.

Tuba Büyüküstün, Osman Sonant, Birkan Sokullu, Damla Sönmez, Selim Bayraktar, Ushan Çakır, Cem Yiğit Üzümoğlu, Tolga Tekin gibi başarılı ve sevilen isimler ‘Rise of Empires: Ottoman’ belgeselindeki kurmaca kısımlara hayat veriyorlar. Dolayısıyla bu birlikteliğin performansından da iyi sonuç umabiliriz.

İlaveten bu yapımın ‘Ottoman History Podcast’ gibi faydalı bir çalışmada emeği geçen, ‘Sultanın Casusları’, ‘Sultanın Korsanları’ gibi kitaplarda imzası bulunan Doç Dr. Emrah Safa Gürkan ile Prof. Dr. A.M Celal Şengör’ün danışmanlığında kaleme alınması da işin kalitesi adına ayrı bir artı puan durumunda.

DİYECEĞİM O Kİ; 24 Ocak 2020 tarihinde tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan ‘Rise of Empires: Ottoman’ isimli Osmanlı belgeseli Netflix’te ses getirme ve beğeniyle izlenme kapasitesinde bir iş! Ancak yine de dereyi görmeden paçaları sıvamamak ve temkinli yaklaşmak lazım.

Ne de olsa tarihi, gerçeklerinden sapmadan objektif biçimde yansıtmak ve böbürlenme havasına girmeden kurgulaştırmak kolay değil. Hâlihazırdaki yerli tarih temalı dizilerde maalesef bu tarz olumsuzluklar bolca mevcut. Umarım Osmanlı tarihini belgesel tadında aktarmaya soyunan‘Rise of Empires: Ottoman’da da beklentimizi karşılamayı engelleyecek sürprizlerle-abartılarla, büyük oynamalarla karşılaşmayız ve bu tarz işlerin devamı da gelir. Hadi hayırlısı.

TRT 1, ‘TUTUNAMAYANLAR’LA KOMEDİYE TUTUNACAK!

Hemen hemen hiçbir yapımında büyük hayal kırıklığı yaşamadan dizi gelişimini sürdüren TRT 1 ekranı yakın zamanda yeni bir komediyi izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Hikâyesi Güliz Kuçur’a ait olan ‘Kalk Gidelim’ ile komedi tadını yaşatan kanal şimdilerde yeni bir içerikle kahkaha attırmayı hedeflemekte… Senaryosu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan tarafından kaleme alınan ‘Tutunamayanlar’!

İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Tutunamayanlar’, TRT 1 ekranındaki yerini almak için çalışmalarını sürdürürken, göze batan özelliklerinin başında süresini 60 dakikayla sınırlayacak olması geliyor. Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu yapımı öne çıkartan bir diğer detay, yayınlandığı süreçte oldukça ilgi gören ‘Leyla ile Mecnun’ misali ‘absürd komedi’ oluşu… Ki, bu noktada stand up şovlarıyla beğeni toplayan Doğu Demirkol’un dizideki varlığı önem kazanıyor!

Dahası Ece Çeşmioğlu’nun Doğu Demirkol’a eşlik edeceği dizide Zafer Algöz ve Şinasi Yurtsever’in yer alması da absürd komedi adına kayda değer ayrıntılar. Keza ‘Yahşi Cazibe’deki performansıyla gönülleri kazanan Hande Katipoğlu, ‘Geniş Aile’deki rolleriyle komedi yeteneklerini ispatlayan Bülent Çolak ve Bora Akkaş, ‘No: 309’un Yıldız’ı Özlem Tokaslan, ‘Kardeş Payı’nın mafyatiği Barış Yıldız ve Yeliz Kuvancı gibi isimlerin kadroda bulunması da ‘Tutunamayanlar’dan başarılı bir absürd komedi çıkacağının göstergesi durumunda diyebiliriz.

Renkli kadrosuyla karakterlerinin de renkliliğine işaret eden yapımın bize ne anlatacağına gelince… Hayata dört elle sarılıp mücadele verdikleri halde işleri bir türlü rast gitmeyen gençlerin yaşam sınavındaki gelişmelerden doğan absürd komedi halleri sunulacak izleyiciye.

İşin püf noktası da burada ortaya çıkacak zaten. İçeriğin kapsamı, mantıkla uyumu komediyi izletecek olan detayların başını çekmekte zira. Bunlar nasıl olacak göreceğiz. Tabii bir de yapılacak esprilerin izleyici algısına hitap edecek türden yaratılması şart! Çünkü absürd komedi güzel olmakla birlikte herkesin rahatlıkla adapte olacağı, özümseyip güleceği bir tür değil. O nedenle içerik mantığına özen göstermenin yanı sıra esprilerin yaratımında da dikkatli olunmalı derim.

SONUÇTA; Ekranların yenilendiği şu süreçte, Ocak 2020’de TRT 1 ekranında olması gereken ‘Tutunamayanlar’ da merakla beklenen diziler arasında yerini almış halde. Zira gerek uzun sürelerin bıktırıcılığın ötesine geçtiği ekran ortamına bir saatlik akışıyla nefes aldıran bir pencere açacak türden… Gerekse, komedisiyle güldürüp düşündürecek vasıfları bünyesinde barındırma potansiyeline sahip.

Hal böyleyken ‘Tutunamayanlar’ı, ekranlarımızın komedi eksiğini gidermede önemli bir görev üstlenen TRT 1 ve izleyici adına, yeni yılın önemli bir adımı gibi görmek mümkün. Dolayısıyla ‘Benim Adım Melek’ dizisiyle drama yeni bir kapı açan kanal cephesinden durumu değerlendirirken ‘‘TRT 1, ‘Tutunamayanlar’ ile komediye tutunacak’’ desek yeridir. Bol şans.

Anibal GÜLEROĞLU

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