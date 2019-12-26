İmaj nasıl düzelir?

Bir başarıdan söz edilecekse başarı elbette, bir haftadır Suudi Arabistan sosyal medyada Riyad’daki MDL Beast Elektronik Müzik Festivali ile konuşuluyor. Hepimiz fevkalade şaşırmış durumdayız. Meğer müzik eğlence hayatının kalbi Suudi Arabistan’da atmaktaymış, haberimiz yokmuş. Meğer Riyad’da bir kadın dilediği kıyafeti giyip dar kotu, açık göbeğiyle sokaklarda gezebilir, partilerde dans edebilirmiş.



Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın dünyaya Suudi Arabistan’ın değiştiğini gösterme amaçlı Vizyon 2030 projesinin bir uzantısı olan festivale dünyanın dört bir yanından davet edilen Armie Hammer, Ed Westwick, Irina Shayk, Stella Maxwell, Alessandra Abrosio gibi ünlüler ve sosyal medya fenomenleri -ki aralarında bizden de Şeyma Subaşı var- yanılıyor olamayacağına göre Suudi Arabistan’da kadın olmak şahane bir şey, sınırsız özgürlük demek.



Öyleyse Suudi kadınlar yanılıyor belli ki. Siyah çarşaf giymeden, peçe takmadan sokağa çıkamıyorlar. Hatta gözleri açıkta bırakan kısmın da transparan bir kumaşla kapatılması gerekiyor. Renkli çarşaf giyemiyorlar. Erkeklerin dikkatini çekmemek kadınların sorumluluğunda çünkü.

Hicaba tamamen uygun bir halde giyinseler de dans etmeleri yasak. Dans ettiği için tutuklanan kadınlar var Suudi Arabistan’da. Davet edilen sosyal medya fenomenleri festivalde şıkır şıkır dans edebiliyor ama Suudi kadınların uluorta eğlenmesi yasak.



2015 yılında Almanya’ya kaçan Suudi Arabistan doğumlu kadın hakları aktivisti Rana Ahmad, Twitter hesabında Suudi Arabistan’da kadın olmanın ne demek olduğunu anlatan ayrıntılı paylaşımlar yapıyor kaç gündür. Bunlara Suudi kadınların ve erkeklerin videolarını da ekliyor. Kadınların kendilerine tanınmayan haklarla donanmış olarak festivallerde eğlenen ‘yabancı’ kadınlar gördükçe daha da acı çektiğini görüyorsunuz orada. “Neden biz de normal bir hayat yaşayamıyoruz?” diye soruyorlar. Öte yandan videolarda konuşan erkeklerin ortak kanısı da “Taciz edilmek istemeyen kadın neden çarşafını çıkarıp sokağa çıksın ki? Belli ki benim kendisine dokunmam için öyle giyinmiş” şeklinde. MDL Beast Festivali’nde en doğal hakkı olan taciz eylemi sırasında kendi videosunu çekip paylaşanlar bile var.



Özetle, son dönemde ülkede kadınlar ehliyet ve pasaport alabilmek, seyahat edebilmek gibi birtakım sosyal haklarını elde etmiş olsalar da, daha bu ay kadınlarla erkeklerin restoranlara aynı kapıdan girebilme izni çıkmışsa da, ortada o sosyal medya fenomenlerinin fotoğraf ve videolardaki güllük gülistanlık özgürlükler ülkesinin olmadığı açık. Suudi kadınlar en temel hakları bile kampanyalar düzenleyerek, dişlerini tırnaklarına takıp mücadele vererek, hapisler yatarak kazanmış durumdalar. Hâlâ da yetişkin birer birey gibi yaşamalarının önünde sayısız engel var. Ülkenin imajı ancak bunlar düzeldiği zaman düzelir. Suudi kadınlar yüzlerindeki peçeyi kaldırmak için kampanyalar düzenlerken giyinip süslenip onların giyerlerse ceza alacakları kıyafetlerle “Riyad geceleri bir şahane” fotoğrafları paylaşmak haksızlık olmuyor mu?