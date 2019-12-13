2020’YE ÖZEL BUTiK

Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünde hayat bulan Mevaris, Levent’teki özel butiğinin açılışını, yeni yıl davetiyle gerçekleştirdi

Akademisyen Dr. Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünde hayat bulan mücevher markası Mevaris, Levent’teki özel butiğinin açılışını, yeni yıl davetiyle gerçekleştirdi. Yakut, zümrüt, elmas ve pırlanta gibi değerli taşlardan oluşan ve Kapalıçarşı’nın kusursuz el işçiliğini günümüzün çağdaş tasarım anlayışıyla birleştiren Mevaris’in mağaza davetine; Revna Demirören, Mustafa Sarıgül, Aslı Ekşioğlu, Yelda Tiftik, Banu Alp, Belçim Bilgin, Sevim Uyar, Beyza Uyanoğlu ve Reyhan İpekel katıldı.Akademisyen Dr. Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünde hayat bulan mücevher markası Mevaris, Levent’teki özel butiğinin açılışını, yeni yıl davetiyle gerçekleştirdi. Yakut, zümrüt, elmas ve pırlanta gibi değerli taşlardan oluşan ve Kapalıçarşı’nın kusursuz el işçiliğini günümüzün çağdaş tasarım anlayışıyla birleştiren Mevaris’in mağaza davetine; Revna Demirören, Mustafa Sarıgül, Aslı Ekşioğlu, Yelda Tiftik, Banu Alp, Belçim Bilgin, Sevim Uyar, Beyza Uyanoğlu ve Reyhan İpekel katıldı.Genel merkezle aynı çatı altında yer alan üç katlı mağaza, ince bir dekorasyon anlayışıyla tasarlandı. İçerisinde özel sergi alanıyla workshop ve sohbet toplantılarının yapılabileceği çok amaçlı salonun da yer aldığı butik; şehrin içinde gizli kalmış bahçesiyle de misafirlerine benzersiz bir deneyim vadediyor.