DIYABET HAFTASI’NA ÖZEL BULUŞMA

‘Evimizin Sağlık Elçileri’ semineri, Diyabet Haftası’na özel olarak Ankara’da gerçekleşti

Ebeveynlerin bilgilendirilerek, çekirdek aileden başlayan sağlık bilinciyle gelişen topluma katkı sağlanmasını amaçlayan ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi kapsamında, 14’üncü eğitim toplantısı Ankara’da düzenlendi. “Öğren, bilinçlen, çevreni bilgilendir” sloganıyla ve Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle yapılan seminere, Nilgün Belgün, Hamdi Alkan, Fatma Erdem, Prof. Dr. Duygu Yazgan Aksoy ve Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran konuk olarak katıldı. Balçiçek İlter’in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, Ankaralılar da yoğun ilgi gösterdi. Sanofi Pasteur ve ÇABA Derneği iş birliğiyle, Diyabet Haftası’na özel organizasyonda; İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aksoy, şeker hastalığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konuları anlatırken, Dr. Cankurtaran ise kış hastalıkları ve griple ilgili önemli bilgiler verdi. Dernek başkanı Eda Kosif, ÇABA gönüllüleri ve Sanofi Pasteur yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Ankaralı sağlık elçileri, ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ sertifikalarını aldı.