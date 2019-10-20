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Atilay Kandemir

Atilay Kandemir

atilaykandemir@gmail.com

UMUT VEREN DEFİLE

20 Ekim 2019

Vural Gökçaylı, ‘Retrospective’ isimli koleksiyonunu, Bir Demet Umut Derneği yararına düzenlenen gecede tanıttı

Vural Gökçaylı’nın, ‘Geçmişten Günümüze Anadolu Medeniyetleri’ koleksiyonundan izler taşıyan ‘Retrospective’ defilesi, Fairmont Quasar İstanbul Balo Salonu’ndaki özel gecede yapıldı. The Centrale ana sponsorluğunda, Mehmet Köymen’in başkanlığını yaptığı Bir Demet Umut Derneği yararına düzenlenen etkinliğe; Zümrüt-Nafiye Sancaktar, Zerrin-Geray Bilimer, Vakur-Cana Tokgözlü, Gülnur Kamasak, Canan İmer, Ela Koşar, Zeynep Toker, Güler Yiğit, Maide Kurttepeli, Nurgül Kamalbay, Berin Ak, Nesrin Eyilik, Sema Maliki ve Canan İmer katıldı.

Derneğin birinci kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı gecede, renkli anlar yaşandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların eşit bir şekilde eğitim alabilmesi amacıyla kurulan dernek, geceden elde edilen geliri projelerine aktaracak. Defilenin ardından, Gökçaylı’nın bir tasarımı, Sibel Çakı’nın sunduğu açık artırmayla dernek yararına satıldı.

UMUT VEREN DEFİLE

 

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