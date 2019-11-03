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Atilay Kandemir

Atilay Kandemir

atilaykandemir@gmail.com

Yeni iş birliği

3 Kasım 2019

Feryal Gülman’ın Barrus London için hazırladığı ‘Barrus By Feryal Gülman’ isimli koleksiyonu, beğeni topladı

Yeni iş birliği


Feryal Gülman’ın Barrus London için hazırladığı özel koleksiyon, önceki gün Barrus mağazasından gerçekleşen tanıtımla, modaseverlerin beğenisine sunuldu.

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Gülman ve Barrus Kreatif Direktörü Neslişah Yılmaz’ın ev sahipliğini yaptığı davete, iş, sanat ve moda dünyasından tanınmış simalar katıldı.

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Aynı zamanda Gizia Gate Nişantaşı’nda da satışa çıkacak tasarımlar, konukların beğenisini kazandı.

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Tasarımlar, gündüzden geceye devam etmek isteyen kadınlar için, ideal ve şık görünümüyle göz kamaştırdı.

Yeni iş birliği
Yeni iş birliği
Yeni iş birliği
Yeni iş birliği
Yeni iş birliği

Atilay Kandemir

Atilay Kandemir

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