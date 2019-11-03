Yeni iş birliği

Feryal Gülman’ın Barrus London için hazırladığı ‘Barrus By Feryal Gülman’ isimli koleksiyonu, beğeni topladı









Feryal Gülman’ın Barrus London için hazırladığı özel koleksiyon, önceki gün Barrus mağazasından gerçekleşen tanıtımla, modaseverlerin beğenisine sunuldu.









Gülman ve Barrus Kreatif Direktörü Neslişah Yılmaz’ın ev sahipliğini yaptığı davete, iş, sanat ve moda dünyasından tanınmış simalar katıldı.









Aynı zamanda Gizia Gate Nişantaşı’nda da satışa çıkacak tasarımlar, konukların beğenisini kazandı.









Tasarımlar, gündüzden geceye devam etmek isteyen kadınlar için, ideal ve şık görünümüyle göz kamaştırdı.















