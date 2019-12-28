Zamansız tasarımlar

Kişiye özel deri çalışmalarıyla tanınan ‘The Ruf’ markasının kurucusu Ayperi Kütük, yeni koleksiyonunu Karaköy 10’da tanıttı

Moda dünyasında iddialı kalıpları ve zamansız tasarımlarıyla adından söz ettiren Ayperi Kütük, uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü deri koleksiyonunu Karaköy 10’un tarihi atmosferinde sergiledi. Melis Agazat ve Karaköy 10’un genel müdürü Eylem Atalay’ın ev sahipliğindeki davet Arzu Sabancı, İdil Gazioğlu, Burcu Hanif ve Şebnem Çapa’nın da aralarında yer aldığı ünlü isimler buluştu. Genç modacının renkli ceket, etek ve pantolondan oluşan koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı bulan konuklar, yeni yıl alışverişini tamamladı.