En önemli çalgı yapımcıları İzmir’deydi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle 4-8 Kasım günleri arasında düzenlediği 4. Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi ve sergisi sona erdi. İKSEV Karataş binasındaki atölyede iki grup çalıştı. Bir grup, geçen yıl başlanan viyola yapımını bitirerek konser vermeye hazır hale getirdi. Diğer grup, kendi getirdikleri işler üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Etkinliğe eşlik eden sergide, atölye çalışmasında yer alan çalgılarla birlikte, Türkiye ve yurtdışından katılan çalgı yapımcılarının ürettiği keman, viyola ve viyolonseller yer aldı. Enstrümanları deneme fırsatı da sunulan serginin yanı sıra Öğretim Görevlisi Ufuk Güler’in çalgı yapımı konulu semineri, yaylı çalgı eğitimi alan öğrenci ve akademisyenler tarafından ilgiyle izlendi.

Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye’nin Batı tarzı ilk ve tek yay yapımcısı Murat Ufuk Güler ile koleksiyoner Andy Lim’in öncülüğünde düzenlenen atölyede, önemli ödüllerin sahibi keman yapımcıları Nicolas Gilles ile Wolfram Neuretier görev aldı.

Atölyede, keman yapımında Fransız stilini de öğrenen öğrenciler, ses tablası eğitimi sap ve gövde birleşim açısı, abanoz tuşe yapımı konusunda teknik farklılıklarla ilgili bilgi sahibi oldu. 8 Kasım akşamında yapımı tamamlanan viyola da sergilendi. Alman yay yapımcıları Josef Peter Gabriel ile Matias Wohlleber, müzisyenlerle buluşarak arşelerin değer tespitine yönelik bir oturum yaptı. Beş gün süren ve yerli yabancı bütün katılımcılara ücretsiz olan atölye ve sergi yoğun şekilde ilgi gördü.

4. Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi ve sergi bölümünde bu yıl atölye çalışmasında yer alan ustalarla birlikte, Türkiye’den ve yurt dışından toplam 15 keman yapımcısının ürettiği keman viyola viyolonsellerden oluşan 50’ye yakın çalgı yer aldı.

İKSEV’deki atölye çalışmaları, 8 Kasım 2019 akşamı, Japon keman virtüözü Nabuhiko Asada ile piyanist Doç. Dr. Suzan Şenol’un konseriyle sona erdi.

Alanında Doğu Akdeniz’in en önemli etkinliği olan atölye, bu yıl çevre ülkelerden ilgi gördü. Yabancı hocalar dışında atölyeye Rusya’dan, çalgı sergisine de Fransa ve Yunanistan’dan katılımcılar oldu.