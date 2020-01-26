Alternatif tiyatrolar gerçek oyuncular

Türkiye’de çok sayıda alternatif tiyatro, bu tiyatroların da son derece profesyonel oyuncuları var. Asla izleyicisiz kalmıyorlar. Sorun şu ki geleneksel, kurumsallaşmış tiyatroların, oyunlarının ve oyuncularının dışına çıkmayan medya bunları görmüyor

Entropi Sahne’den içeri girdiğimde tam olarak neyle karşılaşacağımı henüz bilmiyordum.

Bildiğim tek şey; Charlotte Jones’un gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığı, Beste Yelken ve Aysu Nalbant Özkan’ın oynadığı “Havada Yüzmek” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Yönetmenliğini dramaturg Zerrin Akdenizli’nin yaptığı oyun, evli bir adamla ilişkisi olduğu gerekçesiyle iffetsizlikle suçlanan Miss Baker ile cinsel kimliğini reddeden Miss Kitson’ın aileleri tarafından zorla akıl hastanesine kapatılmasını konu alıyor.

1922’den itibaren 50 yıl boyunca bir akıl hastanesinde tutulan, buna karşın yaşadıklarıyla başa çıkmanın yolunu arayan iki kadının gerçek hikâyesi...

Bir kitaba bir bilet

Tek perdelik muhteşem bir oyun ve inanılmaz başarılı iki profesyonel oyuncu. Fakat benim asıl anlatmak istediğim bu oyunun sahnelenmesiyle ilgili. Beste Yelken, “Biz bu oyunu sahneye koymak istediğimizde, bütçemiz yoktu, provalar için yerimiz dahi yoktu. Sanata ve kültüre emek vermiş İnal Aydınoğlu, Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ndeki konferans salonunun kapısını bize açtı. Buna karşılık biz de oyunumuzu belediyeye ücretsiz olarak oynamayı teklif ettik. Onlar da ‘O halde bir kitap getirene oyun bedava’ diyelim önerisiyle geldiler. Çok mutlu olduk. Çünkü bunun karşılığını izleyici bize fazlasıyla verdi. 330 kitapla salon tamamen doldu. Hatta bazıları iki üç kitabı belediye bağışladı” diyor.

Peki, alternatif tiyatroların farkı ne?

Beste Yelken’e göre; kurumsal, ödenekli tiyatroların mecburi kıldığı oyunları oynamak zorundasınız. Ancak alternatif tiyatroda bir sanatçı olarak özgür seçiminiz var. Evet, kostümünüzü size giydiren yok, sahnenin ışığından dekoruna kadar her şeyi siz yapmak zorundasınız. Diğer oyuncular gibi oturup sıranızı beklemiyorsunuz ama kendi seçiminiz olan bir oyunu sahneye koyduğunuzda oyunculuk performansı açısından izleyiciden harika yorumlar alabiliyorsunuz. Türkiye’de çok sayıda alternatif tiyatro var. Çok sayıda profesyonel oyuncu var. Bu tiyatrolar izleyicisiz de kalmıyor. Sorun şu ki medya bunları görmüyor. Geleneksel, kurumsallaşmış tiyatroların, oyunlarının ve oyuncularının dışına çıkmıyor. Medya, bilinen tiyatro, tanınmış sanatçı haberciliğinden vazgeçtiğinde alternatif tiyatroları, oyunlarını, sanatçılarını da keşfetmiş olacak.

Medya özen göstermeli

Tiyatroyu izlemeye gelenlerle ayaküstü küçük bir sohbetten de anlıyorum ki, oyundan hemen herkes sosyal medya üzerinden haberdar olmuş. Peki medya? Medya böyle bir oyundan haberdar bile değil. Oysa gazetelerin sanat ve kültür haberlerinin oldukça sıkı takipçileri ve son derece bilinçli okurları var. Medyanın alternatif tiyatro ve profesyonel oyunculara da gereken yeri ve özeni göstermesi sadece habercilik açısından değil, okurların kendi gazetesinde bu farkı görebilmesi açısından da son derece önemli.