Bu kadınları tanıyın…

Hak savunucusu kadınlar onları koruyan yasalara rağmen halen tehdit altında; saldırıya uğruyor, suçlu haline getiriliyor, keyfi olarak gözaltına alınıyor, hatta bazen öldürülüyorlar. Uluslararası Af Örgütü; tam da bu nedenle 29 Kasım Dünya İnsan Hakları Savunucusu Kadınlar Günü’nde dünyanın dört bir yanında insan hakları savunucusu 14 kadının başarı öyküsünü kaleme aldı. Medyanın yok saydığı ama kendi ülkelerinde inanılmaz işler başaran kadınları… İşte o kadınlar:

Aída Isela González Díaz, Yerli halkların haklarını ve topraklarını savundu. Meksika hükümetine ulaşmayı başardı. Sağlık sisteminde yerli halklardan kadınların karşılaştığı ayrımcılığı ortaya koydu ve annelerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı.

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Noura Ghazi Safadi, Suriye’de Avukat. Özgürlük İçin Aileler’in kurucu ortağı. 2018’de “Nophotozone” isimli bir STK kurdu. Suriye ve Lübnan’da gözaltına alınan kişilere, ailelerine ve gözaltında kaybedilenlerin ailelerine yasal destek veriyor.

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Irina Maslova, Rusya’da St. Petersburg’da seks işçilerinin insan haklarını savunan, seks işçilerine yasal destek ve sağlık hizmetlerine erişim sağlayan “Silver Rose” (Gümüş Gül) hareketinin kurucusu. “Etiketleme ve ayıplama”yı durdurma çalışmalarının yanı sıra yasal düzenlemeler için lobicilik yapıyor.

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Iduvina Hernández Batres, Guatemala’da gazeteci. Demokraside Güvenliğin Teşviki ve Araştırılması Birliği’ni kurdu. Meclis’in Kamusal Bilgiye Özgür Erişim Kanunu’nu kabul etmesini sağladı.

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Zofia Marcinek ve Izabela Mozdrzen, Polonya. Kadınların insan haklarını kısıtlamayı amaçlayan değişiklikler yapmaya başladığı Polonya’da kürtajın yasaklanmasına karşı “Kara Pazartesi” protestolarının önemli bir parçası oldular. Kadın, LGBTI, göçmen ve engelli insanların hakları için çalışıyorlar.

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Jackline Nasiwa, Güney Sudan. Uluslararası hukuk uzmanı. Çatışmaların kadınları daha fazla etkilediği, cinsel şiddet, yerinden edilme, ölüm gibi tehditlerin yoğun olduğu bölgede kişilerin ve grupların uzmanlıklarını paylaştığı ağların kurulduğu bir sivil toplum inşa etmek için çalışıyor.

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Syinat Sultanalieva, Zhanar Sekerbayeva. Kazakistan ve Kırgızistan’da sosyal, politik homofobi ve transfobiye karşı çalışıyorlar. Sultanalieva ülkede transların kimliklerindeki cinsiyet hanelerini uyum ameliyatı geçirmeden değiştirebilmelerine öncülük etti. Sekerbayeva ise 2015’te anti-LGBT yasa tasarısının reddedilmesi çabalarının önemli bir parçası oldu.

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Miriam González ve Nairovi Castillo, Dominik Cumhuriyeti. Seks İşçileri Örgütü yöneticisi González, seks işçilerinin polis tarafından maruz bırakıldığı cinsel şiddet ve tacize karşı çalışıyorlar. Trans kadın ve seks işçisi Castillo ve González ve Castillo polis memurları ve askeri personelle çalışıyor, onlara eğitim veriyor.

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Hortense Lougué, Burkina Faso. 1995’te kadınlar ve kız çocuklarının haklarını savunmak için kurulan bir derneğin yöneticisi. Kadın sünnetine ve cinsiyet temelli şiddete karşı çalışıyor. 2015’te Sosyal Hizmetler ve Ulusal Dayanışma Bakanlığı’nı çocukların evlendirilmesini engellemek için on yıllık bir ulusal strateji geliştirmeye ikna etti.