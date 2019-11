118 yıllık Mayr metodundan ne öğrenmeliyiz?

Türkiye’nin en güzel ve en fit kadınlarından Mine Kalpakçıoğlu, beni Dr. Harald Stossier ve Mayr metodu ile tam 6 yıl önce İstanbul’da tanıştırdı.

Dr. Harald Stossier, Avusturya’daki Viva Mayr adlı kliniklerin kurucusu.



Mayr metodu tamamen sindirim sistemi üstüne kurulu, sağlık bağırsaklarda başlar diyorlar.



Türkiye’de de Ayşegül Çoruhlu’dan Hasan İnsel’e değerli doktorlarımız bağırsak sağlığının önemini anlatıyor.



Tecrübeyle sabit, beslenme konusunda söylenenlerin çoğunu biliyoruz ama uygulamaya gelince takılıyoruz işte.



Bir başkasının yanında sık sık tartıya çıkmak, kas ve yağ oranlarınızın ölçülmesi zaman zaman motive ediyor.









Bazen de bildiklerimizi tekrar tekrar duymak gerekiyor uygulamaya geçebilmek için. İşte bugün Mayr metodunun kendi kendimize uygulayabileceğimiz beslenme tüyolarıyla başlıyoruz.



Salata her zaman sağlıklı mı?



Beni en çok şaşırtan ve çoğumuzun çok hafif ve çok sağlıklı olduğunu düşünerek akşamları yediğimiz salata ve çiğ sebze ve meyvelerin sindirilememesi sonucu bağırsakta çürümesi ve aslında vücuda zarar vermesi oluyor.





Dikkat etmek gereken 12 alışkanlık





Her lokmayı en az 30-40 defa çiğnemeli, sindirimi kolaylaştırmak için. Tamamen sıvı hale geldikten sonra yutmalı. İlk denemelerde 15’in üzerine çıkamazsanız endişelenmeyin, gelişecek. Çok çiğnemek hem beyne tokluk sinyalinin ulaşması için gerekli zamanı sağlıyor hem de besinin bileşenlerine daha kolay ayrılmasını ve daha kolay sindirilmesini sağlıyor.









En çok sabah, en az akşam yemek yemeli. Nedeni basit, vücudun temposu saatler ilerledikçe yavaşlıyor. Günün ilk yarısında yediğimiz hemen hemen her şey rahatlıkla sindirilebiliyor. Ancak daha sonra yenilen gıdaların sindirimi zorlaşıyor. Bunun için asıl gıdaların büyük bir bölümünün saat 12.00’ye kadar tüketilmesi gerekli.



Yemeklerle birlikte su ya da herhangi bir sıvı içilmemeli. 2-3 litre su, gün boyunca yemek aralarında içilmeli. Her 25 kg vücut ağırlığı için 1 litre su içilmesini öneriyorlar. Yemekle birlikte içilen su sindirimi zorlaştırıyor, sindirime yardımcı olan tükürüğün kaybolmasına sebep oluyor. O yüzden klinikte sofralara bardak bile koymuyorlar. En ideali yemekten 15 dakika önce ve yemekten 1 saat sonra su içmek.



Kahvaltıdan yarım saat önce mutlaka ılık su içilmeli.



Saat 16.00’dan sonra salata ya da çiğ sebze meyve yememek gerek. Bu da demek oluyor ki akşam yemeklerinde salatayla vedalaşıyoruz.



Akşamları çorba tavsiye ediyorlar. Hafif pişirilmiş balık veya sebze de olabilir. Akşam yemeği saati 18.00’den geç olmamalı. Bu sayede uykudan önce sindirim tamamlanmış oluyor.



Kafein ve şeker kesinlikle tüketilmemeli. İlk üç günde yorgunluk ve baş ağrısı olabilir ama bu da temizlenmenin etkisinden diyorlar. Peki ama kafein ve şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak mümkün mü? İşte bu tartışılır.









Bitki çayı, meyve suyu ve süt serbest. Çay ve kahve içmek 14 gün boyunca kesinlikle yasak. Bir kadeh şaraba izin veriliyor.



Karbonhidratlar enerji kaynağı, o yüzden tamamen kesmek doğru değil ama tabii minimuma indirmek gerekiyor. Ayrıca tam tahıllı ürünler tercih edilmeli.



Yağ tüketiminde doymuş yağlardan uzak durmak çok önemli. Almak gereken omega 3, 6, 9 türü yağlar, fındık, zeytin, ayçiçeği, keten tohumu ve kenevir gibi ürünlerde bulunuyor. Özellikle Omega 3 vücuttaki yağların yakılmasına da yardımcı oluyor.



Karaciğer ve böbrek gibi vücudu temizleyen organlar için protein gerekli. Bu yüzden en az iki günde bir balık, et veya peynir tüketilmeli. Ancak protein ihtiyacının baklagillerden karşılanması vücut sağlığı için daha yararlı. Çünkü hayvansal gıdaların sindirimi 7 saat sürüyor ve tam 2 gün boyunca vücuttan atılamıyor.



Pizza mı, makarna mı tercih etmeli sorusuna kesinlikle makarna diyorlar.