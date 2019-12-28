2019’da dünyada neler konuşuldu?

Yılın hiç bitmeyen tartışmaları: Sinema mı, Netflix mi ve Uber mi, sarı taksi mi oldu. Haksız rekabet oluştuğuna karar veren mahkeme, Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine karar verdi. Netflix ise sinemayla eş zamanlı olarak gösterimlerine devam ediyor.

FT’nin ‘gelecek kadınlarda’ atağı: Financial Times gazetesinin 14 yıllık genel yayın yönetmeni, 34 yıllık çalışanı Lionel Barber yayın yönetmenliği koltuğundan ayrıldı. Yerine gazete içinden bir isim, yazı işleri müdürü Roula Khalaf atandı. 1888’de İngiltere’de kurulan Financial Times gazetesi tarihinde ilk kez bir kadın genel yayın yönetmeni görevine geldi. Üstelik Roula Khalaf Beyrut doğumlu, Lübnanlı.

Yılın en çok konuşulan filmi: Martin Scorsese’nin son filmi ‘The Irishman’ Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel’ı bir araya getirmesiyle daha vizyona girmeden bile klasikler arasına girmeyi başardı.

We Work skandalı: Paylaşımlı bir ofis alanı olarak başladı We Work. Kısa bir sürede 47milyar dolarlık bir şirket oldu, daha sonra değeri 8 milyar dolara geriledi. Ortaklar halka açılma öncesinde yatırımcıları kandırmak ve yanlış yönlendirmekle suçlandı. Kurucu ortak, CEO Adam Neumann 1.7 milyar dolarla şirketteki görevinden ayrıldı.

Efsane dergilere konuk editörler: İngiliz Vogue bir ilki gerçekleştirdi ve 2019 Eylül sayısının misafir editörü olarak Sussex Düşesi Meghan’ı seçti. Wallpaper dergisi ise kasım sayısının konuk editörü olarak Hüseyin Çağlayan’ı seçti.

FaceApp furyası: Sosyal medya yaşlılık fotoğraflarıyla yıkıldı. 2019’un ilk günlerinde de benzer bir durum yaşamıştık, 10 yıl önce, 10 yıl sonraki profil fotoğraflarını görmekten de bunalmıştık o zaman. Birçok teknoloji yazarı bu fotoğraflarla yaşlanma üzerine yüz tanıma algoritması yazmak için data toplandığını iddia etti.

Fransız moda evlerinin günümüz çözümü: Rihanna, Louis Vuitton Moet Hennessy grubu ile Fenty adlı yeni bir lüks moda markası yarattı. Ünlü isimlerin moda tasarımcılığına soyunmasına alışığız. Ama Fenty, bir ünlünün bir moda markası kurmasının sıradan hikâyesi değil. İlk defa bir kadın, dünyanın en büyük lüks grubu LVMH için sıfırdan bir moda markası kuruyor. İlk defa beyaz olmayan bir kadın LVMH grubunda bir moda markasına ortak oluyor.

Bir devrin sonu: Victoria’s Secret defilelerini bir zamanlar milyonlar izliyordu.

Kendi yarattıkları ideal güzelliği, ideal vücut ölçülerini gözümüze sokan, milyonlarca dolarlık pırlantalarla süslü, gösterişli iç çamaşırlarıyla Victoria’s Secret meleklerine dönüşebileceğimizi vaat eden defileler markanın en önemli pazarlama araçlarından biriydi. Ta ki sosyal medyanın yükselişi ve güzellik ölçüsünün tek tipe indirgenemeyeceği kabul edilene kadar. Artık Victoria’s Secret gibi markaların dayattığı güzellik anlayışı da pazarlama taktiği de işe yaramıyor.

İşte bu nedenle Victoria’s Secret, 20 yıldır televizyonda yayınladığı defilelerini artık televizyonda yayınlamama kararı aldığını açıkladı.

En çok konuşulan boşanma: Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve 25 yıllık eşi Mac Kenzie’nin boşanması. Dünyanın en zengini unvanına sahip olmaları nedeniyle haliyle büyük ilgi çekti.

Modanın büyük kaybı, Karl Lagerfeld: Chanel ve Fendi gibi çok güçlü bir Fransız ve İtalyan markasını yıllarca yönetti ama en büyük başarısı bu değildi.

En büyük başarısı kendisiydi, kendi kendini ikonlaştırmayı başardı, hatta bununla zaman zaman dalga da geçti, “Kendi kendimin karikatürüyüm, bir maskeyle yaşıyorum, Venedik Karnavalı benim için sürekli devam ediyor” diye anlatıyordu Karl Lagerfeld.