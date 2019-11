25 yılın özeti bu kitapta

İstanbul’un önde gelen restoranlarından Sunset, 25. yılını Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan ‘Sunset Grill & Bar Cookbook’ adlı kitapla kutluyor





Dünyanın birçok yerinde 25. yılını ve hatta daha nice yıllarını kutlayan restoranlar var.



İstanbul, her alanda olduğu gibi yeme-içmede de başka hiçbir şehre benzemiyor;



Hakkasan’dan Ristorante Italia di Massimo Bottura’ya dünyanın birçok önde gelen restoranını yaşatmadı. Hatta Massimo Bottura’yı “En İyi 50 Restoran” listesinde birinci olduğu yıl harcadı İstanbul. Bir restoran her yerde başarılı olabilir ama İstanbul’da başarılı olmak için sadece iyi yemek ve ambiyans da yetmiyor, yıllar içinde bunu anladık. Merkezi lokasyon, görme-görünmeye uygun ortam da önemli tabii ama yeterli değil. İşte o yüzden her an yeni restoranların açıldığı ve çoğunun daha ilk yılını bile tamamlayamadan kapandığı, birçok uluslararası önemli markanın başarılı olamadığı İstanbul’da bugün yerli bir restoranın Sunset’in 25. yılını kutlaması büyük başarı. Barış Tansever, Sunset’i şehrin klasiklerinden biri haline getirmeyi başardı, kendisi de restoranı da şehrin karakutularından biri oldu. Sunset’te konuşulan Sunset’te kaldı, önemli kararlar Sunset’te alındı, kutlamalar Sunset’te yapıldı. Tabii bu başarının arkasında birçok alanda yapılan yeniliğin etkisi de çok.



Restoranın yemeklerini ve manzarasını zaten herkes biliyor. Tam 15 yıldır Boğaziçi Üniversitesi yararına düzenledikleri özel geceden bahsetmemek olmaz. Gecenin tüm geliri Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na bağış olarak aktarılıyor ve öğrencilere burs olarak geri dönüyor. Bir restoranın eğitime katkı sağlaması değerli. Bu yıl Sunset’in 25. yılı şerefine farklı sürprizlerle de karşımıza çıkıyor. Söz gelimi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan “Sunset Grill & Bar Cookbook” adlı kitap. Türkiye’de ilk defa bir restoranın böyle bir yemek kitabı oluyor, “Sunset’in tüm sırlarını ilk kez sevenleriyle ve yiyecek ve içeceği yaşam kültürünün temeli olarak gören herkesle paylaşıyoruz” diye özetliyor Barış Tansever. Kitabın tanıtımı 5 Kasım Salı akşamı Sunset’te gerçekleşecek. Dilerim bu kitap yakında İngilizceye de çevrilir ve yurtdışında da satılır.



Kitaptan bir tarif



Ahududulu milföy, vanilya sos ile 1 kişilik

Hazırlanışı: Vanilya sos için, bir kapta yumurta sarısı ve şekeri çırpın. Ayrı bir tencerede vanilya çubuğu ve kremayı ocağa koyun. Kaynamasına yakın yumurta sarısı ve şekeri ekleyin. Bir taşım kaynayınca hemen ocaktan alın. Krem patiseri için, bir kapta yumurta sarısı, şeker ve unu çırpın. Ayrı bir tencerede süt ve vanilya çubuğunu ocağa koyun. Kaynamasına yakın yumurta karışımını ekleyin. Bir taşım kaynayınca ocaktan alın. Üstünün kurumaması için krem patiseri’ye değecek şekilde streç filmle kaplayın. Hazır milföy hamurunu merdaneyle açın. Üzerine pudra şekeri serpip yuvarlak kalıplarla kesin. 150 derecede 7 dakika pişirin. Üzeri kızarınca fırından alın. Bir kat milföyün ortasına 1 yemek kaşığı krem patiseri koyun, kenarlarına 6 adet ahududu dizin. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. En son 1 kat daha milföy koyduktan sonra üzerine pudra şekeri eleyin. Yanında 1 tatlı kaşığı vanilya sos, 3 adet taze böğürtlen ve vanilyalı dondurma ile servis edin. Not: Artan vanilya sosu ve krem patiseriyi buzdolabında 5 gün saklayabilir, daha sonra da kullanabilirsiniz.



Malzemeler:



1 adet milföy hamuru

12 adet ahududu

3 adet taze böğürtlen

1 tatlı kaşığı vanilya sos

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 top vanilyalı dondurma

2 yemek kaşığı krem patiseri



Vanilya sos için:



2 adet yumurta sarısı

75 g şeker

250 g krema

¼ vanilya çubuğu

Krem patiseri için:



250 ml süt

2 adet yumurta sarısı 60 g şeker

¼ vanilya çubuğu

25 gram un