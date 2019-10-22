Bu hafta Bodrum’a gitmek için bir neden

Ekim sonuna yaklaşıyoruz ama hâlâ yazla vedalaşmamakta kararlıyız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da fırsat bilip Bodrum programı yapanlar var, tabii bir de bugün başlayacak ve hafta boyu devam edecek olan American Hospital The Bodrum Cup için hafta sonuna kalmadan Bodrum’a kaçanlar var.

31 yıl önce Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatılan The Bodrum Cup’ın hedefi bu yıl 180’den fazla yat, 1500’den fazla denizci ve 10 binin üzerinde katılımcıya ulaşmak.

Dün Kampana Töreni’yle başlangıç yapıldı, bugün başlayacak yarışlar ise 26 Ekim’e kadar devam edecek.

İlk etkinlik ünlü heykeltıraş İlhan Koman’ın 114 yıllık teknesi Hulda’da gerçekleşecek Nevzat Sayın söyleşisi bugün saat 18.00’de.

Bodrum Belediye Merkezi’nin önünde demirleyecek olan Hulda’da gerçekleşecek “Zarif Bir Viking” başlıklı söyleşi herkese açık ve ücretsiz.

Ayrıca İlhan Koman’ın Bodrum’daki ilk sergisi de yarış boyunca Hulda’da görülebilecek.

Bodrum Cup’ın diğer öne çıkan etkinlikleriyle bitirelim.

Mehmet Erdem, Ayşe Sicimoğlu, Sattas, Evrencan Gündüz, Kalben ve Ajda Pekkan konserleri ve Metro ve Gastronometro sponsorluğunda düzenlenecek Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması.

Gelecek program: Fame

Cumartesi akşamı Londra’da Piu Entertainment’ın davetlisi olarak Fame’i izliyoruz.

Müzikal, 75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda sadece 8 performansla 10-15 Aralık’ta Zorlu PSM’ye geliyor.

80’lerin kült dizisinden uyarlanan müzikal bu yıl 30. yılını kutluyor.

Filmi vizyona girdiği dönemde 6 dalda Akademi Ödülleri’ne, 4 dalda ise Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilmiş.

‘En İyi Orijinal Şarkı’ ve ‘En İyi Film Müziği’ dalında Akademi Ödülü’nü, ‘En İyi Orijinal Şarkı’ dalında ise Altın Küre Ödülü’nü kazanmış.

Ayrıca Yapı Kredi 75. Yıl etkinlikleri kapsamında ekimde Postmodern Jukebox ve kasımda Al Di Meola konseri gerçekleşecek.

Bu arada bir de sevindirici haber, “Artık Broadway ve West End müzikallerine ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip salonlarımız Konya, Bursa ve Denizli gibi şehirlerimizde de mevcut” diyor Piu Entertainment’tan Cemil Demirok.

Oyunculuk Okulu’na yoğun ilgi

Fame müzikalinden gerçek hayata Famelog Academy’ye geçiyoruz.

Sanat ve medya akademisi Famelog’un geçtiğimiz hafta başlayan Oyunculuk Okulu’nda yoğun istek üzerine ek sınıflar açılmış.

Alican Yücesoy, Barış Kışlak, Esra Bağışgil, Nilay Erdönmez, Handan Öztürk ve Celal Eldeniz’in eğitmen kadrosunda yer aldığı Oyunculuk Okulu’nda Mustafa Alabora, Yüksel Aksu, Emin Gürsoy gibi usta isimler de atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Yerli film ve dizilerin yükselişte olduğu bu dönemde Oyunculuk Okulu’na yoğun ilgi olmasına şaşırıyor muyuz?

Tabii ki hayır.