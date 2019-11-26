Dior’un yüzü hangi Türk markasını tercih etti?

Dünyanın en büyük modaevlerinden biriyle, Dior’la anlaşması var.



Onların reklamlarında oynuyor.



Hatta şimdi bu anlaşmanın süresi uzatılıyor, minimum 15 - 20 milyon dolar söz konusu diyorlar.



Peki ama yeni evli Oscar’lı yıldız Jennifer Lawrence eşiyle New York sokaklarında dolaşırken hangi marka bir çanta kullanıyor?



Tabii ki Dior diyorsunuz, CD logolu 2000’lerin ‘it’ çantalarından ve geçen yıl yeniden geri dönüş yapan ‘saddle’ yani at eyeri çantalardan zannediyorsunuz ama fena halde yanılıyorsunuz.



Geçen hafta Jennifer Lawrence elinde leopar desenli kadife bir Mehry Mu çanta taşıyordu.









Mehry Mu, Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın kurduğu bir Türk markası.



Hatta birkaç hafta önce Güneş Mutlu Mavituncalılar ve Maria Kastani, yurt dışından önde gelen moda blogger ve influencer’larını ağırladılar.









Mısır Çarşısı’ndaki Pandeli’den Beyoğlu’ndaki Soho House’a, Kılıç Ali Paşa Hamamı’ndan Halas’a çok güzel gezdirdiler.



Bu, İstanbul için de güzel bir tanıtım oldu, Mehry Mu için de.



HÂla sosyal medyada paylaşımlar devam ediyor.









Şimdi ise Dior’un marka yüzü Jennifer Lawrence’ın günlük hayatında elinde Dior yerine Mehry Mu çantasıyla gezmesi gerçekten paha biçilemez bir tanıtım.

Tabii bu, aslında modada yeni bir akımı da gösteriyor, artık marka yüzleri bile logolu çantalardan, herkesin üzerinde olan aynı markalardan, aynı modellerden sıkıldı ve bağımsız tasarımcılar ve markalar daha çok ilgi çekiyor.



En fotojenik trend: Yerçekimine karşı yoga



Evet, yerçekimine karşı yoga aslında yeni değil, ama Türkiye’de yeni trendlerden biri oldu.



Instagram’a baktığımızda görüyoruz, nasıl eskiden bir pilates çılgınlığı yaşandıysa, sonra bir dönem direk dansına ilgi duyulduysa, şimdi de yerçekimine karşı yoga çılgınlığı yaşanıyor.



Doğrusu yerçekimine karşı yoga hepsinden daha fotojenik, bu da demek oluyor ki Instagram çağında daha etkisi uzun süre devam edecek.









Ben de uzun zamandır denemek istiyordum, Selma Camgöz’ü Instagram’da ilgiyle takip ediyordum, ama kısmet Viva Mayr’aymış.



Bizde ‘antigravity yoga’ olarak biliniyor, Viva Mayr’da ‘aerial yoga’ diyorlar.



Tavandan ipek kumaşlar sallanıyor, tabii bu ipek çok sağlam özel bir materyal, öyle bildiğimiz ipeklere benzemiyor.



Sırf bu tavandan sallanan rengârenk ipekler bile çok fotojenik, hatta şimdi İstanbul’da ‘antigravity yoga’ yapanlar evlerine de bu ipekleri astırmaya başlamış.

Bu rengârenk ipeklere tutunarak yapıyorsunuz yogayı, bir bakıyorsunuz baş aşağı duruyorsunuz Örümcek Adam gibi, bir bakıyorsunuz Batman olmuşsunuz, kanatlarınızla uçup ters taklalar atıyorsunuz havada.



Tabii ki öyle çok da kolay değil, ama ilk denemede ayaklarımdan kumaşa tutunarak baş aşağı durup da ellerimi tamamen bırakıyorum, bu bile bir şey.

Bazı hareketler salıncakta sallanmak gibi, çok eğlenceli, çocukluğunuza döndürüyor.



Bazı hareketler Cirque du Soleil’ciler için yaratılmış, ben nasıl yaparım diyorsunuz, ama eminim biraz pratikle hepsi olur.



Kendimiz için değilse bile, en azından Instagram için bunu yapmalıyız!