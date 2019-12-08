Gaziantep çarıklarından dünya markası yarattı

Bizim yapamadığımızı bir Amerikalı yapıyor, bize özgü bir şeyi ABD çıkışlı bir dünya markası haline getiriyor. Neyse ki özünü koruyarak ve Gaziantep’i anlatarak

Tesadüfler hayatı bir anda değiştirebiliyor.Microsoft İstanbul’da çalışan Teksaslı bir adam Türkiye’de bir kıza aşık oluyor.

Daha sonra kız arkadaşının anneannesi ona el yapımı bir çarık hediye ediyor. İstanbul’da 2 yıl yaşadıktan sonra New York’a taşınıyor, bir yatırım fonunda çalışmak üzere. Bu arada kız arkadaşının anneannesinin kendisine hediye ettiği çarığı giymeye devam ediyor ve ona benzer bir terlik/ayakkabı bulamıyor. Önce Gaziantep’teki en iyi ustayı arıyor, Whatsapp üzerinden kendi hayalindeki çarığı sipariş ediyor, birkaç küçük değişiklik yaparak. Daha sonra postayla çarık New York’taki evine ulaştığında çok beğeniyor ve birkaç renk daha sipariş veriyor, hatta arkadaşlarına da hediye ediyor. Sonunda bunu işe dönüştürmeye karar veriyor. Gaziantep’e gidiyor, çarık atölyelerini geziyor, yapanlarla tanışıyor. 2013’te kendi atölyesini kuruyor.

Önce ABD’yi fethediyor, New York’taki evinde partiler düzenleyerek çarıkları satmaya başlıyor, daha sonra ise Miami’den Los Angeles’a birçok şehirde pop-uplar yapıyor, butik açıyor. İşte bizim hayatımız boyunca bildiğimiz çarıkları böyle bir dünya markası haline getiriyor. Sonra Avrupa’ya yöneliyor, birkaç ay önce Londra’da Marylebone’da bir butik açtı.

Misafirliğe gider gibi

Butiklerin özelliği, kendinizi eve misafirliğe gitmiş gibi hissediyorsunuz, zaten yerde kilimler de var. İsterseniz Türk çayı da ikram ediyorlar, alışveriş yapmasanız da çayımızı içmeye buyrun diyorlar. Sadece perakende değil aynı zamanda misafirperverlik üzerine kurulmuş bir marka. Sabah markasından bahsediyorum, markanın kurucusu bizim bildiğimiz el yapımı çarıkların altına kauçuk taban ekliyor, daha rahat hale getirmek için. Şimdi Gaziantep’teki atölyede 30 kişi çalışıyor. Aralarında Suriye’den göçmenler de var. Ekibini gururla tanıtıyor Sabah’ın kurucusu Mickey Ashmore, hepsinin fotoğrafları ve haklarında kısa bilgi mağazada yer alıyor. Bizim yapamadığımızı bir Amerikalı yapıyor, bize özgü bir şeyi ABD çıkışlı bir dünya markası haline getiriyor. Neyse ki özünü koruyarak ve Gaziantep’i anlatarak.

Peki ama ben bu markanın hikayesini nasıl dinliyorum? Londra’da yürürken vitrinde çarıkları görünce içeri giriyorum ve Türkiye’den olduğumu söylediğimde mağazanın yöneticisi bütün hikayeyi özenle anlatmaya başlıyor. İşte tesadüfen dinliyorum markanın hikayesini. Tamamen el yapımı olduğu için limitli sayıda üretiliyor Sabahlar, Sabah evleri dedikleri butiklerinde satılıyor.

Londra’da fiyatları 175 sterlin (1307 lira) ve satışları çok iyi gidiyor.