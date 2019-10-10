Genç sanatçılara büyük destek

Türkiye’nin en köklü kültür ve sanat dergisi Milliyet Sanat bu yıl 47. yaşını kutluyor.

Milliyet Sanat’ın Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlenen ‘Heykelde Yeni Keşifler’ sergisi haziran ayında açıldı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen sergi ve yarışma genç sanatçılarımız için önemli bir fırsat çünkü galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlıyor.

Aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunulacak.

‘Heykelde Yeni Keşifler’ açık hava heykel sergisinin bugün son günü.

12 Ekim Cumartesi günü ise ‘Heykelde Yeni Keşifler’ müzayedesi Maya Portakal Bitargil yönetiminde Kemer Country Hotel’de gerçekleşecek.

Agah Uğur, Aslı Sümer, Banu Çarmıklı, Derya Yücel, Ebru Özdemir, Erol Tabanca, Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Meltem Demirören, Sabiha Kurtulmuş ve Seçkin Pirim’in yer aldığı seçici kurul tam 10 sanatçıyı seçti.

Peki ama kim bu sanatçılar?

Canan Demir, Evrim Kılıç, Ferit Yazıcı, Genco Gülan, Mahir Yılmaz, Nihal Konar Taş, Tanzer Arığ, Songül Girgin, Yasin Uysallar, Yılmaz Bulut.

Gelecek program

Türkiye’de genç sanatçıların işlerinin önemli koleksiyonerlere ulaştırılabilmesi konusunda sevindirici gelişmelerle devam ediyoruz.

Genç sanatçılarımızın ilk şansı Mamut Art Project’ti, işlerini koleksiyonerlere tanıtabilmek için iyi bir fırsattı.

İki yıl önce ise genç sanatçılar için yeni bir fırsat daha ortaya çıktı: BASE.

BASE, bir sanat buluşması.

Daha ilk yılında 5 günde 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Tüm Türkiye’nin bu yıl mezun olan yeni nesil sanatçılarını ilk kez İstanbul’da Galata Rum Okulu’nda aynı çatı altında bir sergide buluşturdu.

20 şehirde 31 üniversiteden 108 sanatçıya ait 116 yapıta ev sahipliği yaptı.

4 gün boyunca BASE Talks’ta birbirinden değerli konuşmacıları da ağırladı.

Bu ilham verici konuşmaları dinlemek de, yeni nesil sanatçıların da artık işlerini gösterebileceği bir platform olduğunu görmek de, yeni işleri incelemek de ilham vericiydi.

İkinci yılında da güçlü bir programla karşımıza çıktılar.

Mardin’den Antalya’ya, Batman’dan Kayseri’ye, Muğla’dan Sakarya’ya 20 şehirde 30 üniversiteden sanat kariyerinin başındaki 94 genci ve onların 100’ü aşkın yapıtını bir araya getirdiler.

Resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilediler.

“Çok büyük bir mezuniyet sergisi gibi” diye özetliyorlar.

Ayrıca BASE süresince, kültür-sanat dünyasını da “BASE Talks” adı altındaki panel ve söyleşilerde bir araya getiriyorlar.

Genç sanatçılara çok büyük katkı sağlayacak olan BASE’in 3. edisyonu ise 13 Kasım’da Akaretler Sıraevler’de gerçekleşecek.

Bu yıl seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda 20 farklı şehirdeki 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçının 120 yapıtı sergilenecek.

Ana serginin yanı sıra, bu yıl ilk kez düzenlenecek BASELECTED 17/18 alanında ise 2017 ve 2018 BASE sanatçılarının güncel yapıtlarından oluşan özel bir seçkiye de ev sahipliği yapacak.

Hafta sonu önerisi

Garden Sale, bu yıl 8. yılını kutlayan bir tasarım ve iyi yaşam festivali. Tekstilden takıya, vintage objelerden endüstriyel tasarım ürünlerine kadar binlerce tasarım, atölye, alışveriş ve müzik tek çatı altında olacak. Garden Sale bugün ve yarın #homecoming konsepti ile Küçükçiftlik Park’ta, kaçırmayın!