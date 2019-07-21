Hızlandırılmış İbiza turu

Her yaz olduğu gibi bu yazın da en eğlenceli iki adresi Mikonos ve İbiza. Bugün İbiza’da mutlaka gidilmesi gereken yerleri sıralıyoruz

Adaya ilk defa giden biri, sadece 24 saati varsa nereleri görmeli sorusunu cevaplayarak başlayalım. Kahvaltıyı marinadaki Grand Cafe Cappucino’da etmeli, Cala Escondida’da yürüyüş yapıp tekneyle Formentera’ya geçmeli, Cala Tarida’da suşi yemeli, enerjisine inanılan büyük kaya Es Vedra’yı görmeli, günü Cala Conta’da Sunset Ashram’da batırmalı, gece de romantik bir yemek için Dalt Vila manzaralı IT’e gitmeli.

İbiza denince herkesin aklına gelen Pacha, Blue Marlin, Casa del Mar gibi müziklerine alışık olduğumuz kulüpler ilk sıralara girmiyor bile, her ne kadar Pacha’da pazartesileri yapılan Flower Power partileri her zaman tıklım tıklım olsa da.

İbiza’nın farklı bir enerjisi var. Ancak uyum sağlayabilenler geliyor diyorlar. Eskiden gelen hippi ruhunun son yıllarda biraz bozulmasından şikayetçi yerliler. Anlaşılan, çok para harcayan turistler İbiza’nın da ruhunu satın alabiliyor.

Yine de İbiza’da İspanyol kültüründen gelen müthiş bir rahatlık var. Havaalanlarında güvenlikten pasaport kontrole herkes son derece rahat ve neşeli. İbiza, Bodrum gibi; geniş bir alana yayılıyor, mesafeler uzak, bir yerden bir yere gitmek kolay değil.

Ya araba kiralayacaksınız ya tekneyle gidip geleceksiniz ya da taksi şoförlerinin insafına kalacaksınız.

İspanyol rahatlığına bir de ada insanı rahatlığı eklenince ‘Hemen geliyor’ denilen taksinin gelmesi birkaç saati bile bulabiliyor.

Tabii buna Mikonos’tan da alışığız. İbiza’daki hippi kültürü pazarlarda devam ediyor, incik boncuklarla.

Hippi pazarları

Her çarşamba Punta Arabi’de ve her cumartesi Las Dalias’da hippi pazarları kuruluyor. Las Dalias’taki pazar, pazar ve pazartesi akşamları da açık. Zaten İbiza’nın en popüler gecesi pazar. Plajlarda ise bir tek Cala Benirras’ta hippi kültürünü hissediyorsunuz.

Ama onun dışında beach club’lar son derece havalı. Experimental Beach Club’dan Nikki Beach’e kadar.

Amante’nin ise yemekleri başarılı. Adaya artık hippilikten çok, kulüp ve DJ kültürü hakim. Ünlü şef kardeşler Ferran ve Albert Adria’nın Cirque du Soleil’in kurucusu Guy Laliberte’yle birlikte açtıkları Heart’ın pazar partileri de çok popüler.

DJ kültürüne hakim oldukça, sanırsınız DJ David Guetta ya da DJ Solomun adanın kralı. Hatta David Guetta’nın eski eşi, işletmeci Cathy Guetta da adanın kraliçesi gibi hâlâ. İki yıl önce açtığı Bagatelle Beach Club’ın kapısını başka kimseye emanet etmiyor.

Adanın son zamanlarda en çok yükselişte olan ismi ise makyaj ve kozmetik markasıyla son yıllarda daha da popülerleşen makyaj uzmanı Charlotte Tilbury. Adada tatilde karşılaşabileceğiniz isimler arasında Doutzen Kroes, Jon Kortajarena gibi popüler modeller de var. Gece hayatı için DC 10 hâlâ bu yazın favorilerinden. Hatırlatalım, gerçek İbiza tutkunları kışın yoga ve detoks için de adaya geliyor. Hatta sezon sonu adanın çok daha güzel olduğunu söylüyorlar. Zaman ve imkan olursa denemekte fayda var.