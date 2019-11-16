İstanbul gece hayatında son yenilik

Önce Gizli Kalsın’la hayatımızı değiştirdi, sonra La Boucherie ve Chicki Boom’la.

Umut Evirgen ve Emirgan Group, İstanbul gece hayatında birçok mekânın yapmak istediğini yaptı ve çok iyi bir müdavim kitlesi yarattı.

Neredeyse bir üyelik kulübü gibi çalıştı.

Canlı Türkçe müzik trendini başlatmış olmasına rağmen artık her yerde benzer grupları izlemekten yorulan ve bir değişiklik arayanlara geçen yıl kokteyl barı Chicki Boom ile yeni bir seçenek yarattı.

Diğer mekânlarında olduğu gibi, burada da içeride herkes tanıdık biriydi.

TV’den, sinemadan, spordan, medyadan ya da sosyal hayattan tanıdığınız isimler...

Çoğu, La Boucherie ve Gizli Kalsın’ın eski müdavimi zaten.

Durum böyle olunca, gizli kalan da gizli kalmayan da çok şey oluyor tabii.

Yabancı eski, yeni poplar çalıyor, anılar canlanıyor ve tabii bol bol dans ediliyor Chicki Boom’da.

Bu sezon hemen girişine bir de kendi burgercisi açıldı.

Şimdi ise La Boucherie yenilendi, bu sefer caz ağırlıklı oldu, araya da stand-up şovlar serpiştirildi.

Açılışta Seran Bilgi & Burçin Büke Trio sahnedeydi, bu akşam ise Meltem Cumbul sahnede.

Piyanoda ise Aşkın Arsunan eşlik edecek kendisine.

Asıl büyük değişiklik ise bar ve mutfak saat 18.00’de açılıyor, bu da demek oluyor ki İstanbul gece hayatı artık daha erken başlayıp, daha erken bitecek.

Tabii çıkışta Gizli Kalsın’a gidilmezse...

Yaratıcı bir gastronomi projesi: Gelinaz

“Gelinaz, çatlak bir proje. Dünyanın önde gelen 37 lokantasının şefleri bir geceliğine bir diğerinin restoranına gidip yemek pişirecek. Aralarında Alain Ducasse da var, Rene Rezeppi de var, Alex Attala da. Kimin nereye gideceğine kurayla karar veriliyor. Türkiye’den bir tek ben varım. Bir başka restoranda yemek pişireceğim. Nerede olacağını ben biliyorum ama söyleyemem. Kimin geleceğini de biliyorum, onu söyleyemem. Tabii bu, yemek meraklılarını çok heyecanlandırdı ve biletler birkaç saat içinde tükendi. Yaratıcılığı müthiş körükleyen bir şey. İşin güzel tarafı insanlar gittikleri şehirlerde birbirlerinin evlerinde kalacak. Köpeği mi var? Sabah kendi köpeği gibi çıkarıp gezdirecek...”

İşte böyle anlatmıştı Mehmet Gürs önceki yıllarda bir röportajında Gelinaz’ı.

Şimdi Gelinaz, 3 Aralık’ta 148 şef, 2200 yemek tarifiyle 700 saatte dünyanın farklı şehirlerde gerçekleşecek.

Türkiye’den bu yılki katılımcı Maksut Aşkar’ın Neolokal’i.

Dünyanın En İyi 110. Restoranı seçilen Neolokal geçen hafta beşinci yılını kutladı.

Şef Maksut Aşkar, bu özel kutlamayı usta yabancı şefler ve genç yerli şeflerle paylaştı.

Şimdi ise Gelinaz’da bakalım neler yapacak?