Kapadokya’nın değerini bilmeliyiz

Yıllar önce Kapadokya’ya ilk gidişimi, Göreme Açık Hava Müzesi’ni ilk görüşümü, hayatımda ilk defa sabaha karşı yaptığım balon gezisini asla unutamıyorum.



Biliyorum, yanımdaki yerli ve yabancı arkadaşlarım da benimle aynı hisler içinde.



Kapadokya o kadar etkileyici bir yer ki yıllar sonra bile hâlâ orada yaşadığınız her anı unutulmaz.



Kapadokya, yakın zamanda Bodrum-Çeşme gibi hafta sonu destinasyonlarından oldu.



Nevşehir-İstanbul uçağında da, Ürgüp, Uçhisar, Ortahisar’da da birçok tanıdık isimle karşılaşmak mümkün.



Eskiden yer altı şehirleri gezilirdi, balona binilirdi.



Şimdiyse nerede, ne yemeli, ne içmeli, nerede trekking yapmalı gibi farklı programlar konuşuluyor.



“Buraya İstanbul’dan daha kaliteli turist geliyor” diyor işletmeciler, ‘kaliteli’den kasıt daha çok para harcayan...



Malum, Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu”nda da arka planda Kapadokya olduğu için ilgi daha da arttı.



Ama kabul etmeliyiz, esas değişim Argos’la başladı.



Argos, aslında Kapadokya’daki ilk lüks otel değildi ama tanıtımı özellikle İstanbullulara yönelik ve uluslararası yapılan ilk oteldi.



Nefis manzarasıyla da kısa sürede büyük ilgi gördü.



Buraya kadar gelenler Asmalı Konak’ın ilk bölümlerinin çekildiği Old Greek House’a öğle yemeğine, Ziggy’ye akşam yemeğine gitti.



Sacred House’un yıllar içinde ne kadar daha güzelleştiğine, her detayın ne kadar zevkle seçildiğine hayran kaldı.



Sacred House’dan Argos’a iyi otellerle Kapadokya’nın yükselişi hızla devam etti.



Pozitifciler’in düzenlediği Cappadox çıtayı daha da yükseltti.



Daha önce de biz seçimlere kilitlenmişken Los Angeles ve Paris’ten Kapadokya’ya çıkarma yapılmıştı.



Geçen seçimlerde de Paris moda dünyasını yöneten Vogue Paris’in Yayın Yönetmeni Emanuelle Alt’tan oyuncu Josh Hartnett’e birçok uluslararası isim Kapadokya’daydı.



Mert Alaş ve Marcus Piggott Vogue Paris Eylül sayısı için Natasha Poly ve Lily Aldridge’ı görüntüledi Kapadokya’da.



Hatta film çekimi için Kapadokya’da olan Josh Harnett de Argos’taki Vogue Paris yemeğine katıldı.



Daha sonra Mert Alaş, İtalyan moda markası Missoni’nin tanıtım kampanyası için Missoni ailesi üyeleri ve dünyaca ünlü başka bir modelle, bir başka Victoria’s Secret meleğiyle Kapadokya’da çekimdeydi.



Bella Hadid ve Missoni ailesi Instagram’da bol bol Kapadokya manzarası paylaştı.



Keza Mert Alaş da öyle.



Kapadokya’nın bu paylaşımlar sayesinde dünyada sık sık gündeme gelmesi sevindirici.



Şimdi yeni bir haberle tedirginiz, çünkü çok sevdiğimiz, her fırsatta ülkemizde olduğu için övündüğümüz eşi benzeri olmayan Kapadokya’nın da içinde olduğu Göreme Vadisi’nin milli park statüsü kaldırıldı.



Malum, Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Ortahisar, Avanos ve Üsküp’ün de içinde yer aldığı bölge 33 yıldır milli park statüsünde korunuyordu.

İster istemez endişeleniyoruz, imar ve inşaat sorunu başlayacak diye.



Oysa “Bu sadece bürokratik bir isim değişikliği. Göreme’nin daha iyi korunması yolunda yetki karmaşasını ortadan kaldırmak için milli park statüsü kaldırıldı ve Kapadokya Alan Başkanlığı kuruldu” deniliyor.



“Para cezasından tutun da eski tahsisleri iptal etmeye ve aykırı yapıları yıkmaya kadar büyük yetkilere sahip olacak Kapadokya Alan Başkanlığı, diğer kamu kurumlarına karşı da büyük bir özerkliğe sahip” diye devam ediyor açıklamalar.



Umalım, Kapadokya Alan Başkanlığı ile Kapadokya’nın değerini daha da bilelim ve Kapadokya’yı daha iyi koruyalım.

Yoksa sonradan pişmanlığın faydası yok.



‘Simit’in İngilizce zaferi

Simit kelimesi Oxford English Dictionary’ye eklendi, “Türkiye menşeli, pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek” tanımıyla.

İngilizler artık ‘Turkish bagel’ demiyor simide, İzmirliler her ne kadar gevrek dese de...



İngilizler nasıl öğrenmesin simidi, Londra’da sadece Oxford Caddesi’nde bile kaç tane Simit Sarayı olduğunu düşününce şaşırmıyoruz tabii.