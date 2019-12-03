Moda Ödülleri zamanı

Hatırlarsınız, geçen yıl Kendall Jenner’ın baştan aşağı transparan elbisesiyle katıldığı, Cindy Crawford’ın kendisi kadar güzel kızı Kaia’nın yılın modeli ödülünü aldığı, Rita Ora’dan Mick Jagger’a müzisyenlerin de kaçırmadığı ve tabii bu kadar çok sevdiğimiz ismi bir sahne hamlesiyle Meghan Markle’ın sildiği Moda Ödülleri’ni resmi adıyla Swarovski The Fashion Awards’u...

Geçen yıl Meghan’ın gelinliğini tasarlayan Givenchy’nin kreatif direktörü Clare Waight Keller’a ödülünü vermek için sahneye çıkması sadece moda dünyasını değil, bütün İngiltere’yi etkiledi.

Hatta koyu renk ojeleriyle kraliyet kurallarına aykırı gelmesinin eminim oje satışlarına da etkisi oldu.

Moda Ödülleri’ni geçen yıl bizim için daha anlamlı ve gurur verici yapan ise Meghan’ın sahneye çıkması değildi tabii, Mert Alaş ve Marcus Piggott’ın Isabella Blow yaratıcılık ödülüne layık görülmeleriydi.

Büyük ödülü Penelope Cruz ve Kate Moss’un ellerinden aldılar.

Türkiye’den çıkan bir fotoğrafçının dünya çapındaki başarıları gerçekten gurur verici, sadece ailesi ve arkadaşları için değil, hepimiz için.

Hedef, ödülleri global yapmak

Swarovski Moda Ödülleri aslında İngiliz Moda Ödülleri olarak başlamıştı, ama İngiliz Moda Konseyi Başkanı Caroline Rush 3 yıl önce Londra’da yaptığımız röportajda anlatmıştı.

“Evet, İngiliz Moda Konseyi olarak biz düzenliyoruz, ama hedefimiz bu ödülleri global hale getirebilmek, o yüzden ismindeki İngiliz vurgusunu çıkarmaya karar verdik ve sadece Moda Ödülleri dedik” diye açıklamıştı.

Hatta birçok ABD’li moda tasarımcısını da ödüllendirmişlerdi.

Bir politik seçim kadar titizlikle işliyor oy kullanma süreci.

Daha önce yılın tasarımcısı ödülünü kazanan isimler arasında Hüseyin Çağlayan, Erdem gibi gurur duyduğumuz tasarımcılar da var.

Son birkaç yıldır ise en iyi çıkış yapan tasarımcı adayları arasında Dilara Fındıkoğlu dikkat çekiyor.

Ayrıca bu yıl oy kullanırken kendi adaylarınızı da ekleyebiliyorsunuz listeye, ben de oyumu kullanırken fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu ve model Öykü Baştaş’ı da ekliyorum, Art Comes First’ün Fred Perry iş birliğiyle birlikte.

Bu yıl en büyük yenilik ise ‘Tasarımcıların Tasarımcısı’ adlı bir ödül kategorisi daha açılması.

Adaylar arasında Christopher Kane için Christopher Kane, JW Anderson için Jonathan Anderson, Margaret Howell için Margaret Howell, Roksanda için Roksanda Ilincic ve Simone Rocha için Simone Rocha var.

Bu yıl üyelik sistemine geçen İngiliz Moda Konseyi, bir kez daha moda ve eğlence dünyasından bütün ünlü isimleri dün akşam Royal Albert Hall’da bir araya getirerek bütün dünyanın gözlerini Londra’ya çevirmeyi başardı.

2019 Stil İkonu: Betül Mardin

Bu akşam ise İstanbul’da moda ve stil ödülleri sahiplerini bulacak.

Elle Türkiye, ilham veren, başarılarıyla gururlandıran, özgün stilleriyle fark yaratan isimleri her yıl ödüllendiriyor.

Elle Style Awards töreni bu yıl Tersane İstanbul’da gerçekleşecek.

Bu yılın stil ikonu ödülü hepimizin saygı duyduğu, anlattıklarını dinlemeye doyamadığı Betül Mardin’e veriliyor.