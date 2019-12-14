Nusret’ten Art Basel esprisi

Nusret, sadece dünya çapında ünlü olmadı.

Hiçbir ünlüde böyle bir hayran kitlesi, heyecan fırtınası yok.

Sevildiği kadar çok eleştiriliyor da Nusret, malum her başarılı insan acımasız eleştirilerden nasibini alıyor.

Nusret de eleştiriler olmasını normal karşılıyor,

“Başta beni kabul etmeyenler, acımasızca eleştirenler de artık kabul ediyor, zaten görüp de etmeseler kendileri yalancı durumuna düşecekler” diyor.

Yalan haberleri pek umursamıyor, kendi işine bakıyor.

Gittiği her şehre adapte olabiliyor kıvrak zekâsıyla.

Restorana gelen herkesin kendini özel ve önemli hissetmesi için çalışıyor.

Pratik zekâsı, esprileri, çalışkanlığı, sporculuğu, hiçbir stylist’in yaratamayacağı kendi imzasını taşıyan look’u derken tamamen başka bir kategoride.

Bir süper kahraman o artık.

Şimdi de Art Basel Miami’nin en çok konuşulan sanat eseri, 120 bin dolara satılan, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantlanmış muz isimli çalışmasından esinlenerek, Miami’deki restoranının duvarına pirzola bantladı ve altına 1 milyar 250 milyon dolarlık bir etiket koydu.

İşte güncel kalabilmenin sırrı gündemi yakından takip edebilmekten de geçiyor ve Nusret bunu da başarıyor.

Kız öğrencilerin eğitimine destek

Önceki akşam İstanbul’un önde gelen isimleri Zorlu Center’daydı, Banu Yentür ve Caroline Koç’un markası Haremlique’in yeni yıl partisi için. Banu Yentür ve Caroline Koç, “Aralık ayı sonuna kadar Haremlique mağazalarından yaptığınız yeni yıl alışverişleriyle kız öğrencilerin eğitimine umut olup, Türk Eğitim Vakfı Mustafa V. Koç Burs Fonu’na katkı sağlayabilirsiniz” diyorlar.

Umalım, başka markalar da Haremlique’i örnek alıp eğitime katkıda bulunsun.

Gala Modern bu gece

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ev sahipliğindeki Gala Modern’i her yıl heyecanla bekliyoruz.

Bu akşam Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşecek 10. Gala Modern, 15. yılını kutlayan İstanbul Modern’in yaşamına ve tabii eğitim programlarına katkıda bulunmak amacıyla yapılıyor.

Bu yıl Manuel Çıtak, Ahmet Elhan, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Ahmet Doğu İpek, Gülsün Karamustafa, Alicja Kwade, Onur Mansız, Hans Op De Beeck, Jorinde Voigt ve Jérôme Zonder, en güncel ve karakteristik yapıtları ile Gala Modern Destek Yarışı’nda yer alacak.

Bakalım bu yıl toplanan bağış geçen yılı geçebilecek mi?

Gelecek haftanın öne çıkanları

Vogue Türkiye, BJK Plaza’daki Vogue Restaurant’da salı akşamı bir veda gecesi düzenliyor.

Sunset, müdavimlerine çarşamba akşamı özel bir yılbaşı kutlaması yapıyor.

Çarşamba akşamı ayrıca en iyi partilere ev sahipliği yapan, Maça Kızı’nın yaratıcısı Sahir Erozan’ın evinde Marka Konferansı özel daveti olacak.

Perşembe akşamı ise Marka Konferansı’nın 20. yılı, Çırağan Palace Kempinski’de Ayşegül Yürekli Şengör ev sahipliğinde gerçekleşecek gala gecesiyle kutlanacak.

Cumartesi akşamı, yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta ise Must Nişantaşı, 4. yılını büyük bir partiyle kutlayacak. Partinin kıyafet kodu da belli, kadınlar kırmızı, erkekler siyah giyecek.