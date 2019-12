Saffet’in kanatlarında İstanbul

Siz onu Türkiye’nin hem yurt içinde hem yurt dışında en tanınmış rehberi olarak tanıyorsunuz.

Oprah Winfrey’den Donna Karan’a, Matthew McConaughey’den Madeleine Albright’a Türkiye’ye gelen bütün ünlü isimleri o gezdiriyor.

Tarihçi - yazar ve televizyoncu kimliklerini de biliyorsunuz, seyahat yazılarını, çok satanlar listelerinden inmeyen kitaplarını, televizyon programlarını ve sosyal medyasını da takip ediyorsunuz.

Bol dedikodulu Boğaz turlarından Ayasofya’da düzenlediği özel turlara katılmış da olabilirsiniz.

Ben ise biraz daha şanslıyım, 20 yıllık gazetecilik kariyerimde kendisiyle Kapalıçarşı’dan Moda’ya İstanbul’un birçok semtinin altını üstüne getirdim.

Valencia’da kültür gezisinden Tanzanya’da safari gezisine kendisiyle birçok seyahate gitme fırsatım da oldu.

Zayıflama sırlarından harika dans partnerliğine birçok eğlenceli şey de paylaştık.

Evet, doğru tahmin ettiniz, Saffet Emre Tonguç’tan bahsediyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile birlikte bu yıl Rotahane adlı bir proje geliştirdiler.

Peki ama Rotahane nasıl başladı?

Pervin Ersoy, başkan yardımcısı olduğu Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’yle Bursa’ya gidiyor.

Bursa gezisinde dernek yönetimi ve üyelerine Eser Yenenler de eşlik ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarında, aralarında Eser’in de olduğunu görenler gittikleri yerlere akın ediyor.

İşte Pervin Ersoy da bu geziden sonra ‘Her şehri ünlüsüyle geziyoruz’ diye bir proje başlatmaya karar veriyor.

Daha sonra Saffet Emre Tonguç’la bir araya gelip projeyi geliştiriyorlar, Sacred 7 Travel’ın da desteğiyle.

“Rotahane’yle Türkiye’yi gezeceğiz, iç turizmi kalkındıracağız” diyorlar.

Bugün ise Saffet Emre Tonguç’un kariyerinde özel bir gün, çünkü ‘Kanatlarımda İstanbul’ adlı yeni kitabının Raffles Otel’de tanıtım daveti var.

‘Kanatlarımda İstanbul’, İstanbul’u daha önce görülmemiş biçimde ele alıyor ve 8500 yılın büyüleyici izleri ile 21. yüzyılın metropolünü buluşturan dokuyu yansıtıyor.

Saffet Emre Tonguç, İstanbul’un 80 farklı noktasını hem tarihi hem bugünüyle anlatıyor.

Genç bir sanat platformu: “I ME CE”

Melkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu’nun kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu’ndan öğreniyorum bugün Hub Istanbul’da açılışı gerçekleşecek I ME CE projesini.

Efe Göle ve Esra Önel ile birlikte, Dündar Hızal’ın danışmanlığında farklı bir sanat deneyi yaratmak için yola çıkmışlar.

Ortak amaca hizmet etme usulü ‘imece’nin sanat alanında nasıl deneyimleneceğini sorgulayıp mekan sorunsalına karşı İstanbul’un her köşesinde her an karşılaşabileceğimiz sanatsal alanlar yaratmayı amaçlıyorlar.

Sanatçının fikir sürecinden eserinin son formuna kadar olan tüm süreçleri paylaştığı deneysel platformda; farklı disiplinlerdeki 40 sanatçı, 15 gönüllü, 46 gün boyunca Hub Istanbul’daki 3.883 metrekare alanda üretimlerini gerçekleştirmiş.

Sanatçıların mekânı açık atölye olarak kullandıkları 1.5 aylık sürecin sonunda ortaya çıkan eserler bu akşam özel bir gösterimle sanatseverlerle paylaşılacak.

21-29 Aralık tarihlerinde Hub Istanbul’da ziyaret edilebilecek sergi ayrıca performanslar, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.