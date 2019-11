Skandallarla gündemden düşmüyor

Paylaşımlı bir ofis alanı yaratma hayaliyle başladı We Work.



Kısa bir sürede 16 milyar dolarlık bir şirket oldu.



Tam 8 yıl önce biri 32, diğeri 31 yaşındayken kararlarını veriyorlar, sevdikleri işi yapmaya.



Daha sonra iş 20 milyar dolar değerine ulaşıyor, ama çok hızlı büyüdükleri için zararları da yüksek oluyor.



Daha sonra Softbank’ten 1 milyar dolarlık bir yatırım kazanıyorlar.



Unutmamak lazım, söz ettiğimiz bir teknoloji firması değil.



Başa saralım; New York’lu Rebekah Paltrow abisini genç yaşta kanserden kaybedince, yıllarca Hindistan’da Budizm’le ilgileniyor.



Sonra ülkesine dönüyor ve kuzeni Gwyneth Paltrow’un izinde oyunculuğa başlıyor. Bir ortak arkadaş sayesinde şimdi dört çocuğunun babası, eşi ve iş ortağı olan Adam Neumann ile tanışıyor.



Neumann, İsrail’deki askerlik kariyerini bırakıp para kazanmak için New York’a taşınmış ve sağlıklı yaşamla uzaktan yakından ilgisi olmayan biri.

Paltrow ise tam tersi, bir sağlıklı yaşam gurusu.



Oyunculukta istediği kadar başarılı olamayınca, Neumann ile birlikte “Sadece para kazanmak için değil, iyi bir yaşam yaratmak için” bir çalışma ortamı hayal etmeye başlıyorlar.



Bunun için de girişimcilerin, yeni kurulan şirketlerin faydalanabileceği bir ortak ofis kuruyorlar.



We Work adını verdikleri ofis sisteminin bugün dünyada tam 60 bin üyesi var. Bazıları tek bir masa kiralıyor, bazıları bir oda, bazıları bir ofis katı.

New York’tan Şanghay’a, Berlin’den Londra’ya birçok şehirde 77 şubeleri var.



Ayda 45 dolar ödeyerek dünyanın her yerindeki We Work ofislerinden faydalanmak mümkün.



Müşterileri arasında Facebook, Dell, Microsoft, General Electric gibi büyük firmalar da yer alıyor.



Donald Trump’ın damadı olarak bilinen Jared Kushner da We Work’ün Brooklyn’deki mal sahibi ve New Jersey’deki yatırımcılarından.



We Work, Uber ve Airbnb gibi paylaşım ekonomisinin yükselişiyle büyüyen şirketlerden.



8 yıl kadar kısa bir süre içinde tam 20 milyar dolarlık bir şirket haline geldiler.



Daha sonra şirket değerinin 47 milyar dolara çıktığı açıklandı.



Ve şimdi de bir skandalla karşımızdalar, yatırımın 12 milyar dolarlık bölümünün aynı Japon yatırımcı tarafından yapıldığı ve ortakların halka açılma öncesinde yatırımcıları kandırmak ve yanlış yönlendirmekle suçlanıyorlar.



Bu arada kurucuların hisselerinin 1 milyar dolarlık bölümünü şimdiden nakde çevirdikleri de ortaya çıktı.



Sonuç, Adam Neumann tam 2 hafta önce 1.7 milyar dolarla şirketteki görevinden ayrıldı.



We Work’ün değeri 47 milyar dolardan 8 milyar dolara geriledi.



Şimdi We Work’ün yaptıklarının cezasını hiç şüphesiz başka girişimciler ve teknoloji şirketleri yatırım ararken çekecek.



Ama We Work’ün skandalları bununla da bitmedi.



Şimdi de kurucularından, eski CEO Adam Neumann, eski çalışanı Medina Bardhi tarafından cinsiyet ayrımcılığıyla suçlanıyor, kendisiyle daha sonra aynı görevi yapan erkek çalışana sunulan şartların kendisine sunulmadığını ve çocuk sahibi olduğu için cezalandırıldığını iddia ediyor.



Şaşırıyor muyuz?



Hayır.



Peki ama We Work’ün marka değeri bundan sonra toparlanabilir mi?



Hep birlikte göreceğiz.



Ah Susan Miller!



Dünden beri herkes diken üstünde, Merkür geri gidiyor, kötü haberler, yanlış anlaşılmalar, çeşitli aksaklıklar derken astrolojiyle az çok ilgisi olanlar Merkür’ü sık sık cümle içinde kullanıyor.



Ne zaman düzelecek diye gün sayarken timeline’larda Susan Miller’ın arka arkaya attığı tweet’ler dikkat çekiyor.



Kendisi Türkiye’nin yakından tanıdığı bir astrolog, İstanbul’a da sık sık gelip gidiyor.



Her ayın 1’inde olduğu gibi bu ay da aylık burç yorumlarını yetiştirememiş, ya bilgisayarını, ya Microsoft Word’ü ya da başka bir neden yoksa elektrik kesintisini suçluyor.



Bazen annesinin ya da kızının hastalığını bahane ediyor, ama hep ödevini yapmamış öğrenci sendromu var.



Neyse ki birkaç gün gecikmeyle de olsa yayınlıyor aylık burç yorumlarını ve işte bizi Merkür retrosuyla böyle baş başa bırakıyor.