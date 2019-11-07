Sosyoloji tezi yazdıracak alışveriş çılgınlığı

Son yıllarda hiç tanımadığım ama gayet aklı başında olduğunu bildiğim kişilerden istek telefonları aldım.



Hiç samimiyetim olmayan kişilerden “+ 1’in olabilir miyim?” teklifleri bile geldi.



Modayla, alışverişle en ufak bir ilgisi olmadığını sandığım kişilerden “Pazartesi akşamı gidiyor musun?” cümlesini de duydum.



Bütün bunlar ne içindi dersiniz?



H&M’in yeni marka iş birliğinin pazartesi akşamı Haliç’te gerçekleşen ‘VIP’ partisi için.



Haliç’teki parti daha önceki AVM’lerde olan çılgınlıktan farklıydı tabii.



Hatırlarsınız, AVM’lerde olan marka tasarımcı iş birlikleri alışveriş günlerinde daha kapılar açılmadan uzun bir kuyruk oluşuyor.



Malum, ‘VIP’ kelimesine aldanmamak lazım.



Kapılar açıldığı anda manzara İspanya’daki ‘encierros’, boğaların önünde koşma ile aynı.



Kızgın boğalardan kaçanlar gibi mağazanın içine akın ediyor kalabalık.



Ezilme tehlikesi yaşıyorsunuz, düşenin ayağa kalkması mümkün değil, ölü yok yaralı sayısı belli değil.



Ufak tefek sıyrıklarla atlatmayı başarabilenler kendilerini şanslı sayıyor.



Hiç ummadığınız isimler birbirlerine omuz, dirsek atıp reyonda kalan son ürünü kapmaya çalışıyor.



Kendisine mikrofon yöneltilen ünlü dizi oyuncuları habercilere, “Ya ne röportajı, gitti güzelim ceket” diye sitem ediyor.



Başka bir ünlü isim ise duygularını şöyle dile getiriyor: “Az önce bir kadın elime vurup elbiseyi aldı. Haksızlık bu...”



Bir izdiham yaşanıyor H&M’in özel tasarımcılarla iş birliği yaptığı koleksiyonların lansmanında.



Sanırsınız bedava kömür ya da yiyecek dağıtılıyor, sanırsınız alışveriş canavarlarının başka giyecek bir şeyleri yok.



Sırf bu manzaranın üzerine bir sosyoloji tezi bile yazılır.



Moda ve lüks demokratikleştiğini iddia ettikçe, tüketim çılgınlığı arttıkça, alışverişkolikler de vahşileşiyor.



Bugün büyük gün, 23 Mayıs’ta Cannes’da gerçekleşen amfAR galada ilk kez paylaşılan, kırmızı halıya en çok yakışan iş birliği H&M x Giambattista Valli koleksiyonu satışa çıkıyor.



Cannes’da Kendall Jenner’dan Chiara Ferragni’ye birçok ismin giydiği koleksiyonu kapışmak için kim bilir nasıl bir izdiham yaşanacak bugün AVM’lerde.

Düşündükçe korkuyorum.



Giambattista Valli hakkında bilmeniz gerekenler



Roma doğumlu, Paris’te yaşayan tasarımcı Giambattista Valli kokteyl elbiseleriyle ünlü.









Daha önce Fendi ve Emanuel Ungaro markalarında çalıştı.



2005’te kendi markasını Paris’te kurdu ve 2011’de Paris’te Haute Couture’cüler arasına kabul edildi.



Gençlere umut verecek zirve



Bugün iş hayatına yeni başlayan gençler, yeni mezunlar ve üniversitelerin son sınıflarında okuyan gençler için önemli bir fırsat var: Youth Talks Türkiye Zirvesi.



Marketing Türkiye, Deloitte Türkiye ve IOX iş birliğiyle düzenlenen Youth Talks Türkiye Zirvesi’nde finanstan eğlenceye, teknolojiden sanata, espor ve gaming’e kadar ufuk açan birçok sunum yapılacak.



Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı’ndan Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’a, Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane’den FutureBright kurucusu Akan Abdula’ya birçok isim konuşacak.



Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşecek zirveyi takip etmekte fayda var.