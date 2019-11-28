Tebrikler Haluk Bilginer!

Haluk Bilginer iEmmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alınca hepimiz sevindik.



Sadece ödülü kazanmasına değil, sahnede ödülünü mükemmel bir İngilizce konuşmayla kabul edişi ve konuşmasında söyledikleri de güzeldi.



Ama bize bir şeyler oldu, her güzel şeyde bir kötülük arayanlar var aramızda.



Ödül töreninin hemen sonrasında ‘Bu Emmy gerçek Emmy değil, sahte’ konuşmaları başladı.









Evet, bu iEmmy ödül töreniydi zaten, ‘I’ international yani uluslararası demek.



ABD yapımı dışındaki bütün yapımlar da burada yarışıyor.



Hatta bu yıl adaylardan biri ‘Dr. Who’dan tanıdığımız bir isimdi, İngiliz yapımı ‘Come Home’ dizisiyle Emmy ve Bafta ödüllü oyuncu Christopher Eccleston’dı, ama ödül alamadı, çünkü dizisi ‘Şahsiyet’le karşılaştırılmayacak kadar sıradandı.



‘Şahsiyet’teki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer dönüşte havalimanında da güzel mesajlar verdi.



“O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi, önemliydi. Ödülü kazanmış olmam, benim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden, Türkiye’de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu, o yüzden ben daha da mutluyum” dedi.



Bir kez daha tebrik etmek lazım Haluk Bilginer’i, yönetmen Onur Saylak’ı ve tabii başta Kerem Çatay olmak üzere Ay Yapım ekibini.



Türk restorancılardan Londra’da yeni mekân



Hatırlarsınız, İstanbul Doors Group’un kurucuları yüzde 74.25’lik hisselerini Doğuş Grubu’nun yeme-içme-eğlence şirketi D.ream’e sattıktan sonra Londra’da Good Food Society’yi kurdu.









İlk restoranları şarap ve zeytinyağı markalarıyla tanıdığımız İtalyan Frescobaldi ailesiyle ortak Mayfair’de açtıkları İtalyan restoranı Frescobaldi’ydi.

Frescobaldi geçen hafta 5. yılını kutladı.



Daha sonra Baker Street’te Yosma adlı bir Türk restoranı açtılar.



Yosma, Türk mutfağının yabancılara uyarlanmış haliydi ama istenildiği kadar başarılı olamadı, şimdi Yosma’nın yerinde iki ayrı mekânları var, Caffe Cinquanta ve Playa.



Good Food Society, Londra’daki üçüncü restoranları Hovarda’yı Soho’nun Çin mahallesiyle kesiştiği köşede Rupert Street’te tam iki yıl önce açtı, Palomar adlı çok sevilen İsrail restoranının hemen yanında.



Hatta bu ay Akaretler’deki Akali, burgerleriyle 1 aylığına Londra’da öğlenleri Hovarda’ya misafir oldu.



Şimdi ise Levent Büyükuğur, Londra’da yeni mekânlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor.



Shoreditch’da bu hafta Barboun’un tadım yemekleri yapılıyor.



Barboun haftaya resmen açılacak, sırada yine Shoreditch’d yer alan Tavla var.