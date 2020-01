Turizm yatırımcıları İstanbul’da buluşuyor

Hatırlarsınız, 2000’lerde yabancı dergiler ‘Istancool’ başlıklı kapaklar yapıyor, Monocle’dan Wallpaper’a bütün havalı dergiler İstanbul’dan bahsediyor, Financial Times’dan New York Times’a bütün gazeteler görülmesi gereken şehirler listesinde İstanbul’u en üst sıralara koyuyordu.



Hatırlarsınız, 2000’lerde yabancı dergiler ‘Istancool’ başlıklı kapaklar yapıyor, Monocle’dan Wallpaper’a bütün havalı dergiler İstanbul’dan bahsediyor, Financial Times’dan New York Times’a bütün gazeteler görülmesi gereken şehirler listesinde İstanbul’u en üst sıralara koyuyordu.



İşte o zaman Beyoğlu’nda yürürken Türkçe konuşanlar kadar yabancı dil konuşanlara da rastlıyorduk.Neyse ki kısa bir duraklama döneminden sonra İstanbul yeniden uluslararası yayınların, dünya çapında güçlü isimlerin gündeminde.Önümüzdeki hafta İstanbul’da turizm yatırımcılarını buluşturan önemli bir etkinlik var: Tourism Investment Forum (TIF).30. yılını geride bırakan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin düzenlediği TIF 28 ve 29 Ocak’ta Raffles İstanbul’da gerçekleşecek.Türkiye’nin ve dünyanın birçok önemli turizm yatırımcısını bir araya getirecek.Kimler mi katılacak?



Uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar, bankalar, fonlar, uluslararası otel markaları, turizme şekil veren uluslararası fikir liderleri, inovatif ve teknolojik oyun kurucuları, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin yanı sıra havayolu şirketlerinin temsilcileri, seyahat acenteleri, hastaneler, müzeler ve gastronomi dünyasından isimler ve tabii yerli yabancı basın ve influencer’lar…



Konu başlıkları da ilginç, yeni turizm yatırım trendlerinden mega projelere, konaklama endüstrisinde yeni trendler ve markalardan sağlık turizmi ve fırsatlarına, otel tasarımında yeniliklerden sanat, kültür ve müzelerin turizm yatırımcıları üzerindeki etkisine, turizm rezidansları geliştirme fırsatlarından geleceğin yeni yatırım aracı gastronomiye uzanıyor.



Zeynep Fadıllıoğlu’ndan Erdem Akan’a, Melih Fereli’den Görgün Taner’e, Erol Tabanca’dan Hüsamettin Koçan’a sevdiğimiz isimler var konuşmacılar arasında.Ayrıca Fauchon’un CEO’su Chauvin Jacques-Olivier’den Room Mate Group kurucusu Kike Sarasola’ya ilginç isimler de TIF için İstanbul’a geliyor.Kaçırmamakta fayda var!



Gaultier’nin cesur vedası



Moda dünyasında bir devir daha kapanıyor.



Jean Paul Gaultier, Bella ve Gigi Hadid’den Dita von Teese’e birçok ismin podyuma çıktığı Paris’teki couture defilesi ile moda haftalarına veda etti.



67 yaşında olmasına rağmen 50 yıllık bir kariyeri var.



Bu 50 yılda Madonna’dan Cate Blanchette’e ünlü isimleri giydirdi, ikonik parçalar yarattı.



Hiç unutamadığım bir de sergisi var, tamamen ekmeklerden yaptığı kıyafetlerden oluşan.



Yıllar önce o sergideki tasarımlar da, içerideki nefis taze ekmek kokusu da Gaultier’nin benzersiz yaratıcılığının küçük bir göstergesiydi.



Şimdi güzel olan, Gaultier’nin hâlâ çok başarılıyken, artık moda haftalarına koleksiyon yetiştirme stresini kendi isteğiyle bırakması.



Cesur bir karar, kutlamak lazım.