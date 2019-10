Türk denim markası vizyonunu konuşturuyor

Amsterdam’da bu yıl ikincisi düzenlenen Ever Evolving Talks’a kimler katıldı, hangi konuşmacılar daha çok ilgi çekti ve bu etkinlik Türkiye için neden değerli?

Amsterdam Tiyatrosu’ndayız, Ever Evolving Talks’u izlemek üzere. Ever Evolving Talks, geçen yıl Çalık Denim’in denim fuarı Kingpins Show ile aynı zamanda başlattığı bir günlük bir nevi TED Talks.

Geçen yıl konuşmacılar arasında Whetston Strategic Foresight’ın kurucusu, gazeteci Thimon de Jong, London College of Fashion’dan Moda Inovasyon Ajansı başkanı Matthew Drinkwater, Sardin’in kurucusu Rune Orloff, Zedonk’un kurucusu Marcia Lazar, G Star Raw’un sürdürülebilirlik uzmanı Adriana Galijasevic, Wrangler’ın sürdürülebilirlik direktörü Roian Atwood, Highsnobiety dijital moda editörü Alec Leac, Ex Infinitas kurucusu tasarımcı Lukas Vincent, Willy Chavarria markası kurucusu Willy Chavarria, Avery Dennison marka işbirliği uzmanı Izzy Joly, Alyx’in kurucusu Matthew William, Art Comes First’ün kurucuları Sam Lambert ve Shaka Maidoh, The Brooklyn Circus’ın kreatif direktörü Ouigi Theodore, The Bear Scouts’un kurucusu Dio Kurazawa vardı.

Kapanış konuşmasını ise Apple’ın eski kreatif direktörü Ken Segall yapmıştı.

Bu yıl ise sahneye önce efsane moderatör BJ Cunningham çıkıyor, kendi girişimcilik hikayelerini anlatıp konuşmacıları sahneye davet ediyor. İlk konuşmacı Matt Britton’un konusu “Gen Z: Tüketicinin Geleceği”.

Z jenerasyonunun kendi kendinin CEO’su olmak istediğini, özgürlüğünden asla vazgeçmediğini anlatıyor.

Günümüzün hızlı büyüyüp, yavaş yaşlanma devri olduğunu da ekliyor. İkinci konuşmacı Jessi Baker “Şeffaflık ve Blockchain: Tedarik zincirim mükemmel olmadığında nereden başlamalıyım?”ı anlatıyor.

Daha sonra ‘Gelecek Kadın, Bilinçli bir şekilde yaratan kadınlar’la sohbet var, katılımcılar Tamsin Blanchard, Bethany Williams ve Priya Ahluwalia.

20 dakikalık kahve molasından sonra ‘BCorp ile iş, iyilik için bir güç haline nasıl gelir?’ konulu sohbet var, konuşmacılar Nathan Gilbert ve Bert van Son.

İlham veren konuşmalar

Bert van Son, sürdürülebilir denim markası Mud Jeans ile nasıl jean kiraladığını, daha sonra tamirinden değişimine ve hatta bazı durumlarda vintage olarak tekrar satışa çıkmasına kadar markanın ilginç hikayesini anlatıyor.

Günün finali ise “İklim değişikliğinin üstesinden gelmek, geleceğimize bakış” 1e1 konuşması.

Dio Kurazawa, Leland Devon Melvin’e soruyor. Melvin, Amerikan futbol liginin eski yıldızlarından, daha sonra astronot oluyor ve uzaya gidiyor, şimdi de ilham verici konuşmalar yaparak dünyayı geziyor ve iklim krizi hakkında herkesi bilgilendirmeye çalışıyor. Kız çocuklarının eğitiminin öneminden bahsediyor uzun uzun.

Gerçi konuşması sırasında “Kaçınız aya gerçekten gittiğime inanıyor?” diye soruyor ve salonun yarısının inanmadığını görünce şaşırıyor Melvin. Tabii daha sonra aktivist Greta’dan bile daha çok ilgi görmesine de ayrıca şaşırıyor. Amsterdam’da Ever Evolving Talks’u izledikten sonra ilk defa bir Türk markasının yurt dışında bu çapta bir organizasyon yapması ve ilk defa körler sağırlar birbirini ağırlamadan yabancılara yönelik tanıtım yapılması sevindiriyor. “Fashion Futures Ever Evolving Talks by Çalık Denim” bundan sonra her yıl Amsterdam’ın önemli denim fuarı Kingpins Show zamanında gerçekleşecek. Bu, Türkiye’nin denim üretimi alanında ne kadar önde ve vizyon sahibi olduğunu kanıtlamak için de büyük bir fırsat.