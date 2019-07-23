Utanma duygusu varsa...

Tam 2 yıl boyunca doğru olmadığını bildiğiniz bir iddiayı yalanlamak için mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz.

Peki ama neden?

Bir TV programı tamamen reyting uğruna haftalarca sizin hakkınızda yapılan korkunç bir iftirayı yayınlıyor.

İtiraz etseniz de değişen bir şey olmuyor.

Yayın devam ediyor, giderek dozu artarak.

Bkz. Oyuncu Hale Soygazi’nin iki yıl önce Show TV’de yayınlanan ‘Seda ve Uğur’la Artık Susma’ adlı televizyon programına katılarak iftiraya dayalı programlar yapıldığı gerekçesiyle program sunucuları Seda Sayan ve Uğur Aslan ile oğlu olduğunu iddia eden Murat Şar’a açtığı 1 liralık sembolik tazminat davasına.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, uyarılara rağmen Hale Soygazi aleyhindeki yayınların dava açıldığı tarihe kadar devam ettiği belirtilmişti.

Programda Hale Soygazi’nin fotoğrafları da yer almıştı.

Hatta 2 Ekim 2017 tarihli yayında ise konuk Mehmet Yüzüak, oyuncunun babasının Albay Mehmet Soygazi olduğunu söylemişti.

Programda Hale Soygazi’nin adı zikredilerek Murat Şar’ın annesi olduğu, doğum sırasında Murat Şar’ın göbek bağının kesilmesini istemediği, ölmesini istediği gibi hiçbir dayanak ve belge olmadan açıklamalar yapılmıştı.

Daha da ileri giderek programda Hale Soygazi iftira, tehdit ve hakaretlere maruz kalmış, doğumdan hemen sonra çocuğunu terk eden anne imajı yaratılarak toplum nezdinde küçük düşürüldü.

Hale Soygazi’ye yapılan aslında bir çeşit kadına şiddetti.

Bunun sonucunda da Hale Soygazi’nin avukatı DNA incelemesi talebinde bulundu.

Kişilerin anne-babalarını arama yeri, tabii ki TV’ler değil.

Kaldı ki hiçbir TV programı günlerce bir kişiye korkuç iftiralar atma hakkına sahip olmamalı.

Neyse ki Adli Tıp’tan gelen DNA raporuna göre iddianın gerçek olmadığı kanıtlanmış oldu.

Eskiden TV programlarında yaptıkları anlık hatalar nedeniyle bile sunucular bedellerini öderdi.

Şimdi ise haftalarca devam eden bir iddianın haksızlığı, yalan, iftira ve hakaretten ibaret olduğu kanıtlandı.

“Bu olay reyting amaçlı bir kurguydu. Bu şahsın annesi olmadığımı bile bile yalancı tanıklarla iftira kampanyasını sürdürdüler. Aile, çocuk gibi kutsal değerleri hiçe saydılar ve ceza yiyerek programı sonlandırmak zorunda kaldılar. Benim amacım bu tür iftira programlarına inanılmamasını ispatlamaktı. Davayı bunun için açtım. Şimdi utanma duygusu varsa önce çocuklarından başlamalılar. Başka sözüm yok” dedi Hale Soygazi sonuç açıklanınca.

Bakalım şimdi ne olacak, o TV programını yapanlar Hale Soygazi’den nasıl özür dileyecek?

Tabii Soygazi’nin dediği gibi “utanma duygusu varsa”...