Yılan hikâyesine dönen Uber meselesi

Dünyanın her yerinde hayatı kolaylaştıran bir uygulama Uber.



Yanınızda nakit para taşıma derdini ortadan kaldırıyor, gözünüzü yoldan ayırmayıp yol tarif etme meselesinden kurtarıyor.



Üstelik bunları yaparken bir de kendinizi güvende hissettiriyor, çünkü sürücünün ismini ve telefonunu araca binmeden önce biliyorsunuz.



Tabii aracın plakasını da.



Faydası çok, peki ama Uber korsan taşımacılık mı yapıyor?



Uber en çok kullanıldığı metropollerden birinde, Londra’da lisansını kaybetti geçen yıl.









Londralılar bu haberi büyük bir hayal kırıklığıyla karşıladı, sırf bu yüzden Londra’nın çok sevilen Belediye Başkanı Sadiq Khan’a bile büyük tepki oluştu.



Tabii bunda en önemli neden siyah taksilerin astronomik rakamlarının yanında Uber fiyatlarının makul kalmasıydı.



İşte bu yüzden imza kampanyaları başlatıldı, siyah taksileri protesto edenler oldu.



Gazeteler “Uber’i engellemek, geleceği engellemektir” diye manşetler attı.



Tüm şehir ayağa kalktı.



Bunun üzerine Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan bu kararın tamamen vatandaşların güvenliği için alındığı açıklamasını yaptı.



Çünkü bir Uber aracında bir taciz vakası olmuştu.



Oysa tek taciz vakası olan yer Uber araçları değildi tabii.



Lisansın iptal edilmesinin en önemli sebebi aslında bu değil, taksilerin işlerinin negatif etkilenmesiydi.



Malum, bir süredir İstanbul’da da benzer bir durum yaşanıyor, Uber’e binerken tedirgin oluyoruz, araç durdurulursa ne diyeceğiz diye.



Çünkü Uber inatla yaptıkları işin yasal olduğunu savunuyor, Emniyet ise Uber’i korsan taşımacılıkla suçluyor.



Nitekim dün itibarıyla, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin, Uber’e erişimin engellenmesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.



Haksız rekabet oluştuğuna karar veren mahkeme, Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine karar verdi.



Oysa bu karardan çok önce İstanbul’da Uber ile yollarımızı ayırmıştık.



Uber’e şiddetle karşı çıkan sarı ve mavi taksilerin Uber hizmeti vermeye başlaması ve uygulamada kabul ettikleri yolculukları sürekli iptal etmeleri de etkili olmuştu bu kararda, Uber XL araçların kaldırılması da...



İşte o yüzden şimdiki kararın çok da önemi yok artık.



Yetenek sınavları neden önemli?



Sınav sistemlerinin hiçbir zaman mükemmel olmadığını biliyoruz, her zaman eleştirebilecek bir şey bulmak mümkün.

Ama YÖK’ün aldığı son kararla 14 yükseköğretim programının özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölüm kapsamından çıkarılması ve bu bölümlerin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alacak olmasını anlamak gerçekten mümkün değil.



Peki ama hangi bölümlerden söz ediyoruz?

Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı.



Tasarım, grafik, spor gibi özel yetenek gerektiren alanlara yetenek sınavı olmadan öğrenciler yerleştirilirse çok yakında tamamen yeteneksiz ama üniversite eğitimli genç tasarımcılarımız, grafikerlerimiz, sporcularımız olabilir.



Umalım çok geç kalınmadan bir çözüm bulunsun.



