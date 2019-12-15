Yoksa siz hâlâ biletlerinizi almadınız mı?

2020’ye sayılı gün kala, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın 13 Ocak’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek Genç Yetenekler konserinin biletleri satışa çıktı. Peki ama bu yılki konserde bizi neler bekliyor?

İstanbul’da çağdaş yaşamla, kültür-sanatla, eğitimle ilgili herkes, mütevelli heyeti üyesi olmaktan gurur duyduğum Çağdaş Eğitim Vakfı’nın Genç Yetenekler konserlerini yakından takip ediyor. Geçen ocak ayında Zorlu PSM’de gerçekleşen konserin programı bile önceden açıklanmadı, izleyiciler sadece film müzikleri temasını biliyordu. Ama yine de Genç Yetenekler’i izlemek üzere bu konseri çoktan ajandalarına almıştı. ÇEV Genç Yetenekler Projesi, Berrin Yoleri öncülüğünde tam 11 yıldır büyük emeklerle hayata geçiriliyor.

2009’da Aya İrini’de Ebru Ceylan’ın objektifinden “Kutup Yıldızı” sergisi ve mini konserle temeli atılan bu harika proje 10 yılda büyük yol kat etti. İzleyenler geçen yılki konserden, özellikle de genç yeteneklerden ne kadar etkilendiğini anlata anlata bitiremedi. Fazıl Say’ın önceden duyurulmadan, sessiz sedasız sahneye çıkması ve İzmir Senfonisi’ni çalması da Genç Yetenekler’i onurlandırdı. Bergüzar Korel-Halit Ergenç de şarkılarla Genç Yetenekler’e eşlik etti. Nuri Bilge Ceylan’ın onur konuğu olarak katıldığı gecenin finali “Bir Çocuk Sevdim” şarkısıyla yapıldı. Başta, Berrin Yoleri ve ÇEV Sanat Kurulu üyeleri değerli sanatçılar Fazıl Say, Cihat Aşkın, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı olmak üzere birçok kişinin büyük emeği var bu projede.

En çok da isimlerini daha çok duyacağımız Genç Yetenekler’in.

Destek bekliyorlar

Ocak ayındaki konserde Bora Demir, Cansın Kara, Cemal Aliyev, Deniz Ayşe Birdal, Elvin Ganiyev, Emir İlgen, Ilgın Top, İdil Bursa, İdil Olgar, Kerem Tuncer, Melis Sağlam, Tarık Kaan Alkan ve Tuna Bilgin sahnedeydi. Konserde bu 13 ismi izlediniz, ama ÇEV’in desteklediği tam 42 Genç Yetenek var aslında. Hepsi enstrüman, eğitim ve seyahat için destek bekliyor.

Neyse ki bu konserlerden sonra hayatlarına yeni sponsorlar, yeni destekçiler de katılıyor. 2020’de ise Genç Yetenekler konseri Zorlu PSM’de 13 Ocak’ta gerçekleşecek. Bu yıl Ayla Erduran’ın onur konuğu olacağı, Charlie Siem’in konuk sanatçı olarak katılacağı konserde Halit Ergenç ve İbrahim Yazıcı bir kez daha gençlerle birlikte sahneye çıkacak.

Peki ama sahnedeki genç yetenekler kimler olacak? Cemal Aliyev, Arda Karakaya, Ezgi Sarıkçıoğlu, Gizem Sözeri, Gülin Ataklı, Doğa Altıok, Kazım Kaan Alıcıoğlu, Cansu Naz Eriş, Beren Gürcüoğlu, Adil Kerem Ünal ve Arya Su Gülenç. Yılbaşı rehavetine kapılmadan, Genç Yetenekler’i desteklemek için bir an önce biletleri almakta fayda var!