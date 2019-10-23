Aysu Aydın Başarılı Bir Genç

Değerli okurlarım, bugün size başarı yolunda hızla ilerleyen üniversite öğrencisi Aysu Aydın'la yaptığım söyleşiyi paylaşacağım.

Aysu Aydın, pozitif enerjisi, sakinliği, güler yüzü ve içtenliği ile tanımaktan mutluluk duyduğum çok değerli bir genç arkadaşımız.

Genç yaşına rağmen, sorun çözme becerisi çok yüksek ve de sorumluluk üstlenebiliyor. Tüm bu özellikleri, ayrıca hem okuyup hem çalışması ile gençlere örnek olabileceği kanısındayım.

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-Aysu Hanım önce kendinizi tanıtır mısınız? Nerede doğdunuz hangi okulları bitirdiniz?

İstanbul doğumluyum. Aydın Doğan İletişim Lisesi'ni bitirdim. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Üçüncü Sınıf öğrencisiyim.

-Neler yapıyorsunuz?

Üniversite eğitimim devam ediyor aynı zamanda Woman TV'de çalışıyorum... Sayın Ebru Güngör'un sunduğu Kadının Gündemi isimli programda editörlük ve muhabirlik yapıyorum.

-Sporla aranız nasıl?

Yürümeyi ve yüzmeyi çok sevsem de sürekli ve özel olarak ilgilendiğim bir alan yok... Önümüzdeki günlerde spora başlamayı düşünüyorum aklımda pilates eğitimi almak var...

-Ailenizle ilişkileriniz nasıl?

Ailemle aram çok iyi... Annem ve teyzem benim en yakın arkadaşlarım. Kız kardeşim var bir de onu çok seviyorum...

-Sosyal olarak neler yapıyorsunuz? Çok katılımcı olduğunuzu biliyorum.

Görüşünüz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince tüm kültür sanat aktivitelerini takip edip katılmaya çalışıyorum. Onun haricinde özel hayatımda sosyalliğe bayılıyorum. Sürekli gezmek, yeni yerleri, tatları keşfetmek en sevdiğim hobilerimden...

-Neden hem çalışıp hem okuma gereği duydunuz? Bu başarınızı nasıl etkiledi?

Küçüklükten bu yana hayalim spiker olmak... Ve medya sektörünün çok zor olduğunu biliyorum. Akademik eğitim elbette çok önemli ama iletişim sektöründe yer almak isteyenlerin pratik olarak da çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden 17 yaşımdan beri sektörde çalışıyorum. Çalıştığım için mesleki ve genel olarak her geçen gün kendime bir şeyler ekliyorum haliyle bu durum insanın başarısına olumlu olarak yansıyor.

-Çalıştığınız televizyonda neler yapıyorsunuz?

Kadının gündemi programında editörlük ve muhabirlik yapıyorum. Onun dışında ilgilendiğim hukuk programı var... Geçmişten günümüze başarılı kadınlarla ilgili araştırıp yazdığım kadın tarihi isimli bir program hazırlıyorum. Ve güncel olarak haberler yapıyorum...

-Ne tür müzikler dinlersiniz?

Klasik batı müziği alanında keman eğitimi almaya başlamıştım ilkokul zamanlarımda... Ama kulağıma hoş gelen her tür müziği dinliyorum.

-Kitaplarla aranız nasıl?

Kitaplar benim düşünceme göre; insanın kendisine yapabileceği en büyük katkılardan biri... Okumak benim için bir tutku. Kitapsız bir dünya düşünemiyorum. Okumak özgürleştirir sözüne de çok inanıyorum. Muhakkak her insan kendi tarzını belirleyip okumalı...

-Çok yoğun çalıştığınızı biliyorum, zaman yeterli geliyor mu?

Doğru planlamalar yaptığımız takdirde zaman yetiyor, fakat belli bir süreye her şeyi sığdırmaya çalışan biri olarak günün daha uzun olmasını isterdim.

-Geleceğe dönük hedefleriniz neler?

Öncelikle başarılı bir spiker olmak istiyorum. Kadın hakları ve çocuklarla ilgili pek çok çalışma yapmak istiyorum, medya sektöründe ve akademik alanlarda…. Ve ileride gücüm yettiğince pek çok çocuğu okutmak istiyorum.

Mutlu musunuz? Mutluysanız bunun sırrı nedir?

Çok mutluyum. Hayatı, tempolu yaşamı çok seviyorum. Bana kalırsa mutluluk bir sır değil, insanın hayata bakış açısıyla ilgili bir olay. İnsan sahip olduğu her şeye minnet duymalı. Kendinizi ve hayatınızda olanları sevdikten sonra mutluluk da sizinle oluyor.

-Hem okuyup hem çalışmak sizi zorluyor mu?

Zorlamadığı zamanlar yok değil, özellikle vize final dönemlerimde bunu hissediyorum. Ama bu tempoya alışmış biri olarak benim için halledilebilir bir durum olmaktan öteye geçemiyor.

-Güzel giyiniyorsunuz, giyim olarak nelere dikkat ediyorsunuz?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Kendi vücut tipime uygun olacağını düşündüğüm tarzda kıyafetleri tercih ediyorum. Giydiğimde kendimi iyi hissetmediğim hiçbir kıyafeti tercih etmiyorum.

-Başarılı bir üniversite öğrencisi olarak arkadaşlarınıza neler önerirsiniz?

Düşünceniz için teşekkür ederim. Kendilerini gerçekten tanımalı ve ne istediklerine karar vermeliler. Sevdiğiniz işlerle meşgul olduğunuzda o yorgunluk bile size çok tatlı geliyor. Hedef koyup o yönde ilerlemelerini öneririm.

-Sizin için başarının sırrı nedir?

Başarının sırrı benim için çok çalışmak… Ve her zaman bir şeyler öğrenebilmeye açık olmak…

-Çok teşekkür ediyorum, bu güzel söyleşi için... Yolunuz açık ve aydınlık olsun.

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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…



Cengiz Hortoğlu



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