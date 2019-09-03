Her Şeyini Alacağım

“38 yaşında bir kadınım, eşimle son zamanlarda yaşadığımız bazı olaylar nedeniyle evliliğimi sürdürmem olanaksız hale geldi. Ona çok kızgınım, boşanma, tazminat ve nafaka davası açarak her şeyini almak istiyorum.

Ancak boşanma davaları hakkında hiçbir bilgim yok. Nasıl bir yol izlemeliyim?”

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Boşanma çok zor bir süreçtir. Çünkü duygusal yoğunluğu çok fazladır. Bu durum hata yapma olasılığını da arttırır.

Bu nedenle olabildiği kadar iyi düşünüp sakin kararlar vermek gerekir. Öncelikle intikamcı olmayın.

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İşte bu süreçte dikkat etmeniz gerekenler:

1) Çok emin olmanıza rağmen yine de bir aile danışmanıyla görüşün.

2) Mümkün olduğu kadar anlaşmalı olarak boşanmaya çalışın.

3) Anlaşmalı boşanma davası açarken düzenlenen protokolde şartların (Nafaka tazminat, velayet, görüş günleri gibi konularda) açık, anlaşılır ve net olmasına dikkat edin.

Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi ile ilgili olarak da eşinizle bir anlaşmaya varırsanız anlaştığınız hususları boşanma protokolünde açık seçik yazın.

4) Çocukların kimin yanında kalacağına eşinizle birlikte karar vermeye çalışın.

Çocukların kimde kalacağını düşünürken, “Benim yanımda kalsın” ısrarı yerine, “Çocukların kimin yanında kalması daha doğru olur?” sorusuna yanıt arayın.

5) Ne kadar nafaka ve tazminat talep edeceğinizi belirlerken sadece kendinizi değil eşinizi de düşününün, yıkıcı olmayın, yapıcı olun.

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Boşanırken, yaşanan acı tatlı yılların anısına ve çocuklarınızın hatırına kızgınlıkları ve kırgınlıkları bir yana bırakarak eşinize karşı saygınızı koruyun. Bu kendinize ve çocuklarınıza vereceğiniz en büyük armağan olur. Çünkü kin, nefret ve kızgınlık öncelikle bu duyguları hissedenleri yakar.

Son Not: Çocuğunuzun babasını yani eşinizi zor durumda bırakacak taleplerde bulunmayın ve intikamcı olmayın.

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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…

Cengiz Hortoğlu