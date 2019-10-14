Nafaka ile ilgili olarak çok yazı yazdım, ancak düşüncelerimi açıkça yazdığım halde anlamak istemeyenlere bu defa çok daha yalın olarak anlatacağım.

*Kadınların da kesinlikle mağduriyet yaşamayacakları bir çözüm öneriyorum. Yani nafaka süresi bittiği halde kadın halen bir meslek edinemediyse ve yoksulluğu devam ediyor ise bu sorunu çözmek için bir nafaka fonu kurulmalı, diyorum. "Hayır ben nafakayı eski eşimden almak istiyorum diyor.

*İkinci eşler de kadın, onların neler çektiklerini merak etmiyor musun? diyorum. "Evlenmeseydi ben mi evlen dedim?" diyor.

*Bir hayat paylaştığınız eşiniz nafaka için hapse girer, diyorum, "Bana ne o benim sorunum değil," diyor.

*Üretmeyen mutlu olamaz, kendi başarı öykünü yaz diyorum, gülüyor, "geç bunları" diyor.

*Bırak artık eski eşini, yeni bir hayat kur, evlen diyorum, "Benim zaten hayatım çok iyi," diyor.

*Üretmeden kazanmanın kadın haklarıyla ilgisi yok diyorum, "Sen bilmiyorsun hem de bal gibi var," diyor.

*Bu yasanın neden sonuç ilişkisini açıklayın, yoksulluğun nedeni kimse o sorumlu olsun diyorum, "Sana mı kaldı bunu tartışmak," diyor.

*Bu durum, emekli olmak için yıllarca hem çalışıp hem çocuklarına bakan kadınlara haksızlık değil mi? 3 ayda eş durumundan yirmili yaşlarda emekli oluyorsun, diyorum, "iyi ya" diyor.

*Sizi okutmayan, meslek sahibi yapmayan ailenizin hiç mi sorumluluğu yok? diyorum, yanıt alamıyorum.

*Eşinle evlendiğinde zengindin de boşanırken mi yoksullaştın? diyorum, yanıt alamıyorum.

Üniversite bitirmişsiniz, neden çalışmıyorsunuz diyorum, "Ona çektireceğim," diyor.

*Bir insanın borcunun zamanını ve miktarını bilmememesi kaygı yaratıyor, motivasyonunu yok ediyor, diyorum, "Bu benim sorunum mu?" diyor.

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*Nafaka süreli olsun diyorum, "zaten süreli," diyorsunuz, sonra da bana nafakanın süresiz olduğu ülkeleri saymaya çalışıyorsunuz ama onu da bulamıyorsunuz.

*Sonuç olarak sadece bana değil, süresiz nafakayı savunan herkese kızıyorsunuz, bizden ne istiyorsunuz?

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Ben kendi adııma sadece daha adil bir yasayı niçin istediğimizi gerekçeleriyle anlatmaya çalışıyorum. Bu benim sadece vicdan borcum.

Tek derdim; 300 TL nafaka borcu için kimse hapse girmesin, ikinci evliliği yapanlar kahvaltısına zeytini sayarak koymasın, ilk eşin nafakası için ikinci eşler merdiven silmesin, kimse nafaka borcu nedeniyle sokakta kalmasın... İnanın, yeminle başka bir amacım yok.

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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…



Cengiz Hortoğlu



hortogludorduncubakis@gmail.com

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