Kendime Yeni Yıl Öğütleri

*Teşekkür et, minnet duy ve şükret!

*Hayatı hayallerinde olduğu gibi bir masal kahramanı gibi yaşa ve yaşat.

*Mucizelere inan.

*Aşk duygusu insana verilen en büyük armağandır.

*Yaşamak için su, oksijen, buğday, doğa, aşk ve sevgi yeterlidir.

*Her gün öğren.

*Yeri geldiğinde durmasını bil.

*Çok çalış ama hayatı ıskalama.

*Mutlaka senden farklı düşünen arkadaşların olsun.

*Başardığında mutlu ol ama sakın değişme! Başaramadığında kimseyi suçlama, “Hata bende” de.

*Hayatın zorluklarını dersler çıkarmak ve öğrenmek için fırsat olarak gör.

*Birisi hayatından çıktığında “Yolun açık olsun” de…

*Mümkün olduğu kadar sade yaşa.

*Her şeyini kaybettiğinde yanında kimlerin olduğuna dikkat et ve sakın onları unutma!

*Geçmişi değiştiremeyeceğini, geleceği de bilemeyeceğini ve tek var olan zamanın şimdiki zaman olduğunu aklından çıkarma!

*Kimseyi yargılama, yok sayma, küçük görme! Her insan değerlidir.

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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…

Cengiz Hortoğlu

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