Kendime Yeni Yıl Öğütleri

*Teşekkür et, minnet duy ve şükret!
*Hayatı hayallerinde olduğu gibi bir masal kahramanı gibi yaşa ve yaşat.
*Mucizelere inan.
*Aşk duygusu insana verilen en büyük armağandır.
*Yaşamak için su, oksijen, buğday, doğa, aşk ve sevgi yeterlidir.
*Her gün öğren.
*Yeri geldiğinde durmasını bil.
*Çok çalış ama hayatı ıskalama.
*Mutlaka senden farklı düşünen arkadaşların olsun.
*Başardığında mutlu ol ama sakın değişme! Başaramadığında kimseyi suçlama, “Hata bende” de.
*Hayatın zorluklarını dersler çıkarmak ve öğrenmek için fırsat olarak gör.
*Birisi hayatından çıktığında “Yolun açık olsun” de…
*Mümkün olduğu kadar sade yaşa.
*Her şeyini kaybettiğinde yanında kimlerin olduğuna dikkat et ve sakın onları unutma!
*Geçmişi değiştiremeyeceğini, geleceği de bilemeyeceğini ve tek var olan zamanın şimdiki zaman olduğunu aklından çıkarma!
*Kimseyi yargılama, yok sayma, küçük görme! Her insan değerlidir.
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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…
Cengiz Hortoğlu
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