Nafakaya Dair Sorular

Bir sorun varsa onu konuşmamız ve bir çözüm aramamız gerekmez mi?

Nafakanın süreli olmasına karşı çıkanlar, benim çözüm önerilerimi kabul etmiyorsunuz, o halde siz bir çözüm önerir misiniz?

Yoksa, her gün yeni mağduriyetler yaratan bu yasa böyle mi kalsın istiyorsunuz?

Siz görmezden gelseniz de maalesef sorunlar devam ediyor, biliyor musunuz?

En azından sorunların ne olduğu konusunda uzlaşalım mı?

*Eğitimli olanlar dahil 30 gün boyunca 500 Lira nafaka için hiçbir şey yapmadan bekleyenler var mı?

*Nafakam kesilmesin, diye kayıtsız çalışanlar var mı?

*Nikah yaparsam nafaka alamam diye evlilik dışı yaşayanlar var mı?

*Şiddet korkusuyla hiçbir şekilde nafaka isteyemeyen, kadınlar var mı?

*Asgari ücret aldığı halde asgari ücretliye nafaka ödeyenler var mı?

*Her yıl nafaka artırım davasıyla ailece huzursuzluklar devam ediyor mu?

*500 Lira için 3 ay tazyik hapsi (insan haklarına aykırı olduğu halde) yeni mağduriyetlere neden olmaya devam ediyor mu?

*Nafaka borcu nedeniyle (Kanserle savaşan bir kaptan arkadaşımız dahil.) huzur evinde kalmak zorunda olanlar var mı?

*Eşi, nafaka borcu nedeniyle cezaevinde olduğu için perişan olan çocuklar, anneler var mı?

*Evlilik süper emeklilik hakkı verir mi?

*İlk eşin nafakasını ödemek için 2. eşler merdiven silmeye devam ediyorlar mı?

*Ailelerdeki mutsuzluk çocuklara da yansımıyor mu?

*Ömür boyu borç sizce insan motivasyonunu nasıl etkiler?

*İkinci eşlerin yaşadıkları sıkıntılara ilişkin neden bir değerlendirme yapmıyorsunuz?

*Onların da birinci eş olma hakları yok mu?

*Onlar da kadın değil mi?

Sorular çok zor değil mi? Yanıt bekliyorum.

İsterseniz gözlerimizi kapatalım ama sorunları görmemek sorunu çözmüyor.

Son söz: Ben bu ülkenin devlet okullarında ve bu toplumun bana tanıdığı olanaklarla okudum, topluma katkı borcum var. Kusura bakmayın ben gözlerimi kapatamam, kapatsam da yüreğimle görmeye devam ederim.

Mutluluk ve sağlık dileklerimle...

Cengiz Hortoğlu

http://twitter.com/cengizhortoglu