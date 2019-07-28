Vallahi Başka Planlarım Yok

Değerli okurlarım bir süredir; nafaka ile ilgili yazıyorum. Bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Her türlü eleştiriye de açığım.

Bana göre; yoksulluk nafakasının ölünceye kadar devam etmesi adil değil. Ancak, ömür boyu nafakayı savunanlar da var. Bu doğaldır. Yanlış olan; akıl okumaya çalışarak, kadın haklarını yok etmek gibi başka planlarım olduğunu iddia etmek. "Sen süresiz nafakaya karşısın, demek ki kadın haklarına da karşısın."

Beni takip eden okurlarım, gerek köşe yazılarımda gerek katıldığım programlarda gerekse de kitaplarımda bu konudaki duyarlılığımı bilirler.

İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları ve daha fazlası çalışma alanımdı. Bu konudaki duyarlılığımı, beni kadın haklarına karşı çıkmakla itham edenler de bilirler.

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Süreli nafakayı savunmayı, nasıl yaptılar da kadın haklarına karşı çıkmaya bağladılar inanın anlayamadım.

Nafaka ödeyemeyen bir insanın 3 ay hapse girmesinin kadın haklarına nasıl bir fayda sağlıyor çözemedim.

Kadının 30 gün 500 TL beklemesi kadınlar için nasıl bir haktır bilemiyorum. Kadınlar için öngörülen hedef bu mudur?

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Ben ne dedim?

*Yoksulluk nafakası süreye bağlansın.

*Kadın bu süre içinde devlet desteği ile meslek edinip kendi başarı öyküsünü yazsın.

*Bu süreye rağmen halen yoksulluğu devam ediyorsa, oluşturulacak bir fondan devlet ödesin.

*Bu yasa kadını de erkeği de ömür boyu birbirine bağlıyor, motivasyonlarını yok ediyor. ikinci eşler büyük sıkıntılar yaşıyor. Eşlerinin geçmişi hep aralarında kalıyor. Belirsizlik kaygı yaratıyor. dedim.

SÖYLEDİKLERİM BUNLARDI.

HEP BİRLİKTE "HAYIIIIR NAFAKAYI EŞ ÖDESİN, ÖDEYEMEZSE HAPSE GİRSİN, SİZ KADIN HAKLARINA KARŞI ÇIKIYORSUNUZ," diyorlar.

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Tekrar söylüyorum; tartışmaya açığım, hangi kanalda ve hangi programda olursa olsun, tartışalım, beni süresiz nafakanın adil olduğuyla ilgili ikna edin. önyargım yok.

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Kusura bakmayın, adalete ve hakkaniyete bakış açım, haklının yanında yer almamı gerektiriyor.

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Son söz: VALLAHİ SÜRESİZ NAFAKANIN ADİL OLMASINI İSTEMEK DIŞINDA BAŞKA PLANLARIM YOK. (Baktım, başka türlü ikna edemiyorum, bir de yemin etmeyi denedim.)

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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…



Cengiz Hortoğlu



hortogludorduncubakis@gmail.com

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