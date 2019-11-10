Yasalar Tartışılamaz mı?

Yasalar Tartışılabilir mi?

*Her yasa tartışılabilir; benden farklı düşünenlerin de düşüncelerini çok değerli bulurum. Samimi olan her farklı düşünce doğruya ulaşmamızın pusulasıdır, tartışıp doğruyu bulalım.

Yasalar Değişir mi?

*Her yasa zamanla değişim gerektirebilir. Koşullar değişir yasalar da değişir. Öncelikle bunu kabullenmek gerekiyor.

Nafaka süreli mi?

Nafaka süresiz ama bazı durumlarda kesiliyor.

Hangi durumlar:

1)Nafaka alan eşin evlenmesi:

Ancak, nafaka kesilmesin diye evlenmeden fiili birliktelik yaşayanlar var.

2)Nafaka alan eşin çalışması:

Ancak; Kayıt dışı çalışmalar var ve asgari ücret almak nafakayı kesmiyor.

3)Haysiyetsiz hayat sürme:

Bu çok soyut bir kavram, bunun anlamı zamana, toplumlara ve kişilere göre değişir. Kaldı ki Türk Ceza Kanunu'na göre; değil eski eş yeni eşin bile özel hayatını izlemek, kayıt altına almak suç. Kaldı ki doğru da değil.

Nafaka süreli olmalı mı?

Bu uzun zamandır tartışılan bir konu... Ömür boyu nafaka; boşanmış eşlerin ömür boyu bağlarının devam etmesi demektir. Bu doğru değildir. Bağlar kopmalı, her insan yeni bir başlangıç yapabilmeli...

Peki süre ne olmalı?

Öncelikle mutlaka süreli olmalı, sürenin en az 1 yıl en fazla 5 yıl olması makul görünüyor. Elbette tedbir nafakası süresi de dikkate alınmalı.

Bu süre içinde kadının meslek sahibi olması teşvik edilmeli.

Peki kadın bu süre içerisinde kendi başarı öyküsünü yazamazsa ne olmalı?

Kurulacak bir fonla ihtiyacı olan kadınlara eşinden almakta olduğu nafakanın kurulacak bir fondan karşılanması iyi bir çözüm gibi görünüyor.

Ya hapis cezası?

En üzücü yasal düzenleme; nafaka borçlusuna borcunu ödeyemediği için verilen 3 ay tazyik hapsi...

Nafaka borçlusunun hapis yatması onu borçtan kurtarmıyor, bu nedenle yıllarca hapis yatanlar var. Bu yasa uluslararası sözleşmelere de aykırı...

3 Yıl fiili ayrılık süresi uzun değil mi?

*Bir eş diğer eşe boşanma davası açıyor, bu dava yıllarca sürüyor, reddi halinde boşanmak isteyen eş ne yapabilir?

Boşanabilmek için yeniden boşanma davası açması gerekiyor. Ancak bu davayı açabilmesi için önceki davanın kesinleşmesinden itibaren fiilen ayrı yaşaması ve 3 yıl beklemesi gerekiyor.

Yani bir insan evliliği sürdürmek istemiyor, bitirmek için yıllarca uğraşıyor. Bu süre 1 yıla olsa kime ne zararı olur? Eşler de kendi yaşamlarını kurarlar.

Çocuk haczi kalkmalı mı?

Elbette hemen kalkmalı!

Öncelikle bir eş boşandığı eşine çocuğunu görmesini engellemesini bırakın tam tersine, görmesi için çaba göstermeli.

Bu mümkün olmazsa ne olmalı?

Çocuk teslim merkezleri kurulmalı ve çocuklarını görmek isteyen ebeveyn harç ve masraf ödemek zorunda kalmamalı!

Kadın haklarını savunanlara 3 çok zor soru:

1) İkinci eşlerin yaşadıkları sıkıntılara ilişkin neden bir değerlendirme yapmıyorsunuz?

2) Onların da birinci eş olma hakları yok mu?

3) Onlar da kadın değil mi?

Yanıt bekliyorum.

Mutluluk ve sağlık dileklerimle...

Cengiz Hortoğlu

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