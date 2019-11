Japonya ve Güney Kore yumuşaması

Nagoya’daki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda gözler Japonya ve Güney Kore’nin üzerindeydi. İki ülke, aralarındaki ilişkiye ‘bir şans daha’ verdi.











Nagoya



Japonya, G-20 dönem başkanlığını Nagoya’da düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı ile tamamladı. Serbest Ticaret ve Küresel Yönetişim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Afrika konularının ele alındığı toplantıda gözler aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle Japonya ve Güney Kore’nin üzerindeydi.

Güney Kore, toplantısına saatler kala, aynı gün süresi dolan ve kısaca GSOMNIA olarak anılan istihbarat paylaşımı anlaşmasının süresini uzatmama kararını askıya aldı ve Dışişleri Bakanı’nı Nagoya’ya gönderdi. G-20 süresince yapılan ikili görüşmelerle iki ülke masaya geri dönme kararı aldı.



Gerginlik



Japonya ve Güney Kore arasında bir süredir gergin seyreden ilişkiye G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bir şans daha verildi. Yaklaşık bir yıl önce Güney Kore Yüksek Mahkemesi’nin, bazı Japon şirketlerini 1910-1945 yıllarında Güney Kore vatandaşlarını fabrikalarda zorla çalıştırdığı için tazminat ödemeye mahkûm etmesiyle başlayan gerginlik, Japonya’nın Güney Kore’ye satılan yüksek teknoloji ürünü bazı malzemelerin ihracatını sıkılaştırması

ve ülkeyi imtiyazlı ticaret statüsünden çıkarmasıyla artmıştı. Güney Kore de Japonya’nın hamlesine, askeri istihbarat bilgileri paylaşımı sağlayan anlaşmanın süresini uzatmayacağı açıklamasıyla karşılık vermişti.



Nagoya’ya uçtu



Güney Kore’nin anlaşma konusunda kararını açıklayacağı tarih olan 22 Kasım Cuma aynı zamanda Nagoya’daki G-20 Toplantısı’nın da başlangıcıydı. Seul’den önce anlaşmanın süresini uzatmama kararının askıya alındığı haberi geldi. Saatler sonra da ülkenin Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha Nagoya’ya uçtu. Toplantı süresince gözlerin üzerinde olduğu Kyung-wha ile mevkidaşı Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi gelecek ay Çin’de düzenlenecek Çin-

Japonya-Güney Kore üçlü zirvesinde, liderlerinin birebir görüşmesi konusunda anlaştı.

‘Anlaşmada hedef yıl sonu’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu G-20 toplantılarının sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile görüşmesinde özellikle Ortak Ticaret Anlaşması’nı gündemde tuttuklarını ve yakınlaşma gördüklerini belirten Çavuşoğlu, “Hedefimiz yıl sonuna kadar bu müzakereyi tamamlamak ve açıklamak” dedi. Çavuşoğlu, 3-4 Aralık’ta Londra’daki NATO Liderler Toplantısı’nda NATO’nun genişlemesi, yeni tehditlere karşı örgütün nasıl adapte olması gerektiği gibi konularda Türkiye’nin vizyonunun paylaşılacağını belirtti.









Londra’da İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye’nin katılımıyla Suriye’deki durumun görüşüleceği 4’lü toplantı da gerçekleştirilecek. Ayrıca ABD ile Türkiye arasında S-400’lerin ele alınacağı komiteninin ilk toplantısını da Londra’da gerçekleştirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, “Biz her zaman ABD olsun, diğer ülkeler olsun diplomasiyi işleterek, her konuda müzakere yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz. Ama dayatmayı kabul etmeyiz ve kim olursa olsun egemenlik sahamıza girmelerine müsaade etmeyiz. İster müttefik olsun, ister dünyanın diğer ucundan bir ülke olsun. Egemenlik haklarına saygı temelinde her zaman her şeyi konuşuyoruz” dedi.