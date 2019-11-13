Pekin Büyükelçiliği’nden turisti cezbetme projesi

Türkiye’nin ticari olarak Çin’de yoğunlaştığı iki alan; tarımsal ürün ihracatını ve turist sayısını artırmak. Tarımsal ürün ihracatında yol kat etmek zor, ama imkânsız değil. Kiraz ve fıstığın önü açıldı. Sadece bu iki üründe Çin’in yıllık ithalatı 1,7 milyar dolar. Gökkuşağı ve nehir alabalığı, orkinos gibi su ürünlerinin ihracatı için de protokol imzalanırken, 250 milyon dolarlık potansiyel pazarın kapıları aralandı. Şimdi kanatlı hayvan, süt ve narenciye ürünleri için çaba sarf ediliyor. Tarımsal ürün ithalatı düzenli olarak yüzde 15 oranında artan ve 2018 yılında dünyadan 83 milyar dolarlık tarım ürünü ithal eden Çin’in pazar olarak önemi ortada.



Metrobüs duraklarındaki Çince tabelaların kaldırılmasının Çin hükümetinde yarattığı üzüntü bir yana, 1,4 milyar nüfuslu ülkenin 100 milyonu turist. Hem de tam Türkiye’nin ihtiyacı olan tipte. Diğer uzakdoğu turist profili gibi; kum, güneş, deniz yerine kültür turizmi müşterisi. İlgi alanı bir süredir Japonya, Endonezya, Kore gibi yakın coğrafyadan, başka kıtalara çevrilmiş bir kitle. Çinliler 2018 yılında kişi başına 3 bin 49 dolar ile dünyanın en fazla para harcayan turistleri. TÜİK verilerine göre ise, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 678 dolar. Dolayısıyla düz hesap, daha fazla Çinli turist eşittir daha fazla turizm geliri...



Geçtiğimiz yılı ‘Türkiye turizm yılı’ ilan eden ülkenin Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi Cinping) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği hedef ise 1 milyon Çinli turist. 2018’de Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 60 artış ile 400 bin’e ulaşıldı. 2019’un ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.7 artış ile 290 bin turist sayısına yaklaşıldı. Yıl sonu hedefi 500 bini yakalamak.









Aplikasyona çevrilen profesyonel tanıtım



Tam bu noktada Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği görevini iki yıldır sürdüren Emin Önen ve ekibinin çabalarına ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü 1 milyon hedefine rağmen, büyükelçilikte bir kültür-turizm ataşesi bulunmadığı halde başlatılan proje ile Çinde önemli bir kitlenin ilgisi uyandırılmış görünüyor.

İlk olarak 2018 yılında, büyükelçiliğin imkânları kullanılarak, Çin’den müzeci, sanat tarihçisi ve bloggerlardan oluşan 10 kişilik bir grup “Türkiye ile tanışın ve doğal tarihin güzelliğini keşfedin” adlı bir proje için getirildi. 2 haftalık program ile 8 ilde, 35 müze gezilerek fotoğraf, video kaydı ile görsel bir arşiv oluşturuldu. Ekip dönüşünde topladığı materyalleri Çin’in en yaygın sosyal medya platformu Wechat’de (Çin’in WhatsApp’ı ama çok daha fazlası) bir aplikasyon haline getirerek Çinlilerin kullanımına sundu.



Uygulama sayesinde Çinliler Türkiye’deki müzeler hakkında bilgi, fotoğraf ve Çince ses kayıtlarına ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Sağladığı etkiye gelince... Weibo’da (Çin’in Twitter’ı) 1 milyar 626 milyon konu başlığından 1 milyonu, 22.6 milyona ulaşan Baydu (Çin’in Google’ı) aramalarının 10 milyonu bu başlık altında sıralanmış. Sonuçta; bu yıl 11 kişilik bir ekip yine Türkiye’de, başka şehirlerdeki ve müzeler için bilgi, görsel topluyor.

Bir slot daha



1 milyon hedefi için bir başka çaba Türk Hava Yolları’nın (THY) Pekin, Şangay, Guangzhou, Hong Kong’a haftalık 27 olan uçuş sayısını artırmak. Bunun için 8 öncelikli şehir belirlendiğini belirten Önen, birinci grubu Hangzhou, Chengdu, Chongqing ve Xi’an, ikinci grubu ise Xiamen, Wenzhou, Wuhan, Nanjing olarak sıraladı. Xi’an-İstanbul uçuşlarının başlaması için gerekli onayların alındığını kaydeden Önen uçuşların 2020’nin ilk çeyreğinde başlamasının planlandığını söyledi. Xi’an tarihi İpek Yolu’nun başlangıç şehri olmasının yanı sıra dünyanın en önemli kalıntılarından biri olan Terracotta Ordusu’nun da evsahibi. THY dışında Çinli hava yollarının da İstanbul’a uçması için yapılan çalışmalardan sonuç alındı. Bu yıl Çin’in China Southern Havayolları Pekin-İstanbul ve Wuhan-İstanbul seferlerine, Sichuan Havayolları Chengdu-İstanbul seferlerine başladı. Lucky Air’in de Kunming-İstanbul seferlerine yıl bitmeden başlaması bekleniyor. Önen; 1 milyon hedefine bir kaç yıl içinde ulaşılabileceğini söylüyor.



Yarın: Şincan için Çin usulü kalkındırma modeli.