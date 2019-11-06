ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

3-9 Kasım Doku ve Organ Bağışı Haftası... Organ bağışı ve nakli sayılarının yetersizliği organ yetmezliği yaşayan birçok bireyin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Ben de bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesini, organ bağışı bilincinin geliştirilmesini ve farkındalığın artmasını çok önemsiyorum.

Hayat kurtarmak için koştular!

Binlerce İstanbullu, organ bağışına dikkat çekmek için Caddebostan’da koştu! İstanbul Organ Nakli Derneği, Medicana Sağlık Grubu’nun desteğiyle, bu yıl ‘5. Kez Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız’ koşusu düzenledi ve binlerce kişiyi bir araya getirdi.

20 Ekim’de organ bağışı farkındalığı oluşturmak için gerçekleştirilen koşuya; binlerce İstanbullu, sporcular, nakil bekleyen hastalar ve yakınlarıyla, sağlık çalışanları katıldı. Koşuda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilmesi ve organ bağışı için çağrıda bulunulması, eminim birçok kişi için farkındalık yarattı.

Etkinlik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı

ve TÜRKÖK iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, bakın bu konuda neler söylüyor?

“Ülkemizde 22 bin 549’u böbrek olmak üzere, toplamda 27 bin 738 insanımız organ beklemektedir.

Geçtiğimiz yıl toplam

10 bin diyaliz hastası, yani günde 26 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Genel popülasyonda böbrek yetmezliği oranının yüzde 12 olduğu düşünülürse, bir gün hepimizin organ yetmezliğiyle karşılaşma riski vardır. Bu sebeple tüm halkımızı organ bağışına ve birbirlerine can olmaya davet ediyoruz.”

Nedir ve nasıl olur?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na göre; bir kişinin hayattayken kendi isteğiyle, tıbben yaşamı sona erdikten (beyin ölümü gerçekleştikten) sonra doku ve organlarının, başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunun iki şahit huzurunda belgelenmesidir.

Akli dengesi yerinde ve 18 yaşından büyük olan herkes, organ bağışında bulunabilir. Organlarının birini bağışlayacağı gibi, tamamını da bağışlayabilir.

Bu konuda birçok kişinin olduğu gibi sizin de kafanızı karıştıran bazı noktalar olabilir. Ben de en çok sorulan sorulardan birkaçının cevabını,

Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın sayfasından sizler için yazdım.

Ne zaman bağışlayabilirim?

Burada iki durum söz konusu olabilir: Kişi hayattayken kendi serbest iradesiyle tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ ve dokularının ihtiyacı olan hastalar için kullanılmasına izin verebilir veya hayattayken bu konuda bir beyanda bulunmamışsa, yine tıbben yaşamı sona erdikten sonra, yakınları tarafından organ ve dokuları bağışlanabilir. Bu işlem, ölüden (kadavra) canlıya organ bağışıdır.

Kişi hayattayken kendi serbest iradesiyle bir böbreğini veya karaciğerinin bir kısmını ihtiyacı olan hasta için bağışlayabilir. Bu işlem de canlıdan canlıya organ bağışıdır.

Vücut bütünlüğü bozulur mu?

Yaygın inanışın tam tersine, ölen kişinin bağışlanan organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılabilmesi için, organ çıkarım ameliyatının normal ameliyathane koşullarında ve tekniklerine göre yapılması gereklidir.

Tıpkı canlı bir insana ameliyat yapıyormuş gibi, multidisipliner bir yaklaşımla işlem yapılır. Normal ameliyat teknikleriyle, gayet özentili bir şekilde cilt kapatılır ve kişinin vücudu bir saygı içerisinde temizliği yapılarak morga gönderilir.

Görüldüğü gibi burada vücudun parçalanması veya bütünlüğünün bozulması gibi bir durum söz konusu değildir.