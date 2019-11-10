Kalbiniz için yürüyün

Kalp damar hastalıklarından korunmak için yürümek altın anahtar değerindedir. Aslında çok basit bir işlem gibi görünen yürümenin pek çok faydası vardır





Bir projeye girişeceğimiz zaman “Haydi yürü seni kim tutar?” ya da birine işleri nasıl diye sorulurken “İşler nasıl gidiyor?”, hayatı ile ilgili soru sorulurken de “Her şey yolunda yürüyor mu?” sözlerini sık duyarız. Bu soruların hepsi bize yürümeyi çağrıştırır. Yürümenin çok önemli olduğu hatta başrolde olduğu bir diğer konu da sağlıktır. Yürümek pek çok hastalığa iyi geldiği ve birçok ilaçtan daha etkili olduğu gibi sağlığımızı korumak için de gereklidir. Yani hem hastalığımıza, derdimize deva olur hem de bizi bu hastalıklara yakalanmaktan korur. Koruyucu tıpta, sağlıklı yaşamda olmazsa olmazlardandır. Kalp damar hastalıklarından korunmak için yürümek altın anahtar değerindedir. Aslında çok basit bir işlem gibi görünen yürümenin pek çok faydası vardır.









Yürümekle kalpte kollateral dediğimiz kalp damarlarının ince dalcıkları gelişir. Bu dalcıklar kalp kasının daha iyi kanlanmasını sağlar. Hatta zamanla oluşabilecek kalp damar tıkanıklıklarına karşı yedek damar rolünü üstlenir. Kalp damarlarının tıkanmasına zemin hazırlayan ve kalp krizinin ön habercisi olan kalp ağrısı gibi uyarıları hissettirmeden sinsice kalp krizi geçirten diyabet hastalığının tedavisinde de yürüyüşün büyük yeri vardır. Diyabet hastalarında yürüyüş sayesinde kan şekeri çok daha kolay dengelenir.



Şeker ilaçlarına, insüline ihtiyaç azalır. Hatta Tip 2 yani insüline bağlı olmayan diyabetin ilaçsız olarak tümüyle tedavi edilmesinde yürüyüş büyük değer taşır.

Metabolik sendrom



Yürümek damar tıkanıklığına yol açan kolesterolün düşmesine yardım eder. Kötü kolesterolü düşürürken vücut için faydalı iyi kolesterolün yükselmesini sağlar. Kolesterol ilacı kullanmak istemeyenler her gün yürüyüşü ihmal etmemelidir. Kalp damarlarını bozan bir diğer düşman hipertansiyonun da dengelenmesinde yürüyüş etkili olacaktır. Yürüyüş stres ve obeziteye de iyi gelir. Biliyoruz ki tansiyon ve şekerin yükselmesinde stres önemli bir faktördür. Stresin ayrıca kendisi de kalp damar hastalıkları için bir risk faktörüdür. Ayrıca yürümekle harcanan kaloriler sayesinde obeziteden kurtulmak, kilo vermek de kolaylaşır. Metabolizma hızlanır. Karın çevresi incelir. Kilo vermek, karnın incelmesi estetik açıdan memnuniyet vermesinin haricinde kalp damar hastalığı riskinin azalması için de önemlidir. Metabolik sendrom dediğimiz ve kalp damar hastalıkları için davetiye çıkaran birkaç özelliği içinde barındıran bu sendromun en belirgin özelliği şişman bir karındır.



Yürümek en etkili uyku ilacından da daha etkili olabilir. Hem sakinleşmeyi sağlar. Hem de yürümekle oluşan yorgunluk sayesinde rahatça uykuya geçilir. Unutmayalım ki uykusuzluk da kalbe iyi gelmez.



Yürümenin daha birçok başka faydaları da vardır. Kas, kemik, akciğer, beyin, ruh sağlığına iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır. İdeal olanı soğuktan, rüzgardan, yağmurdan, kardan, güneşten korunarak açık havada yapılan yürüyüşlerdir. Tabii buna imkan bulamıyorsanız kapalı alanda olsa dahi yürümekten vazgeçmeyin.