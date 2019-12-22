Kıvrandıran karın ağrıları

Hepimiz hayatımız boyunca en az bir kez karın ağrısı çekmişizdir. Ne kadar rahatsız edici olduğunu da iyi biliriz. Karın ağrısı değişen şiddette olabilir. Bölgesine göre, tarzına göre sebepleri de değişir





Bazı karın ağrıları çok ciddi ve tehlikeli olup acil cerrahi müdahale gerektirdiği gibi çoğu zaman da kendiliğinden geçecek önemsiz bir ağrı söz konusu olabilir. Karın ağrısına bulantı, kusma, ishal bazen de ateş eşlik ediyorsa en sık görülen sebebi tıpta gastroenterit olarak adlandırılan bağırsak infeksiyonudur. Bu infeksiyonlar bakteri ya da virüs nedeniyle olabilir. Hastalık kirli ve mikroplu deniz, göl, havuza girildiğinde, şebeke suyuna mikrop karıştığında, iyi yıkanmamış ve pişmemiş gıdalar, iyi pişirilmemiş et, yumurta, pastörize olmamış ya da çiğ süt ve süt ürünleri tüketildiğinde, hasta kişinin dışkı ve kusmuğuna bulaşmış nesnelere dokunduktan sonra ya da doğrudan temas sonrasında yıkanmayan ellerin ağıza götürülmesiyle kolayca bulaşır. Büyük salgınlara yol açan tifo hastalığı, iyi şartlarda hazırlanmamış konservelerde üreyen bakterinin yol açtığı Botulizm hastalığı tehlikeli gastroenterit sebeplerine örnektir. Ancak çoğu zaman bu hastalıkta sebep basit bir virüstür ve birkaç günde kendiliğinden geçer. Karın ağrısı da kaybolur.









Bir de kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları vardır. Halk arasında kolit olarak da bilinen bu hastalık bağırsak iç yüzeyinde bir takım iltihabi değişikliklerle seyreder ve değişik etkenlerden etkilenerek hayat boyu zaman zaman artıp azalarak tekrarlar. Bu konudan başka bir yazımda daha detaylı bahsedeceğim.

Bazen bağırsaklardaki bu iltihabi yaralar çok derinleşir bağırsağın delinmesine sebep olur. Bazen de değişik sebeplerle bağırsak tıkanıklıkları olabilir. Hasta ne gaz ne de dışkı çıkarabilir. Karın ağrısı çok şiddetlidir. Bu gibi durumlarda acil ameliyat gerekir. Bağırsak içinde divertikül dediğimiz ve bağırsak iç duvarının kesecikler halindeki çıkıntıları olarak karşımıza çıkan oluşumlar bazen iltihaplanarak divertikülite neden olabilir. Çocuklarda daha sık görülen ve karın içindeki lenf bezlerinde şişme ile seyreden mezenter lenfadenit de kıvrandıran bir karın ağrısı yapabilir.



Bazen karın ağrısı özellikle belli bir bölgededir ve dokunulduğu zaman orada çok hassasiyet vardır ağrı daha da artar. Eğer ağrı özellikle sağ tarafta kaburga altındaysa safra kesesinden şüphelenilir. Hele eğer safra kesesinde taş varsa akut kolesistit dediğimiz tanı ile safra kesesinin acil olarak ameliyatla alınması gerekiyor olabilir. Ağrı sağ kasıkta hissediliyorsa apandisit ihtimalini düşünmek gerekir. Bu hastalık da acil olarak ameliyat gerektirir. Ancak unutmamalıdır ki idrar yolu infeksiyonları, idrar yollarında taş, kadınlarda yumurtalıklar ile ilgili rahatsızlıklar da benzer ağrıyı taklit edebilir. Pankreas bezinin iltihabı da kuşak tarzında ve şiddetli ağrıya neden olur. En sık nedenlerinden biri safra kesesindeki taşlardır. Bu nedenle ağrı ve safra kesesi taşı öz konusuysa mutlaka pankreası da bir kontrol etmek gerekir. Mide rahatsızlıkları da karın ağrısına sebep olabilir.



Basit bir gastritten mide kanamasına kadar gidebilen şekilde karşımıza çıkabilir. Mide kanaması mide perforasyonu dediğimiz midenin delinmesi durumunda acil ameliyat gerekir.